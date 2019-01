Nach 216 Jahren ist eine gotische Madonna aus dem 14. Jahrhundert nach Liesborn zurückgekehrt. „Möglich gemacht hat das eine hervorragende Gemeinschaftsleistung der Freunde des Museums, des Heimatvereins sowie des Kulturrings“, dankt Landrat Dr. Olaf Gericke. Ekkehard Schulze-Waltrup vom Heimatverein hatte in einer Art Detektivarbeit die Madonna entdeckt und mit Hilfe von Klaus Luig dem Museum Abtei Liesborn vermittelt.

Bis zur Aufhebung des Klosters 1803 zählte die Madonna zu dessen Besitz. Sie wird deshalb in der Neukonzeption des Museums, das die Klostergeschichte in den Mittelpunkt stellt, eine wichtige Rolle spielen.

Einen Großteil der Ankaufkosten haben die Freunde des Museums geschultert. Der Kreis und der Kulturring Liesborn übernahmen den Rest. Die Freunde des Museums haben seit 1984 Ankäufe im Wert von über 250 000 Euro gefördert.

Den Restauratorinnen gibt die Marienfigur noch ein Rätsel auf. „Wir gehen davon aus, dass sich im Kopf Reliquien befinden“, berichten sie. Da der Kopf sich nicht ohne Risiko öffnen lasse, muss die Marienfigur in die Klinik – zum Röntgen und zur CT. Dadurch erwartet man sich Aufschlüsse darüber, wie mögliche Reliquien geborgen werden können. Die Madonna soll deshalb so schnell wie möglich in die Uni-Klinik Münster „eingeliefert“ werden.