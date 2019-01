Er ist werktags von 8 bis 18 Uhr mit dem Notarzteinsatzfahrzeug an der Leitstelle des Kreises an der Waldenburger Straße stationiert. So kann die schnelle Versorgung im südwestlichen Stadtgebiet und in Freckenhorst sichergestellt werden. Der bisher einzige Notarzt im Stadtgebiet ist an der DRK-Rettungswache am Holzbach stationiert.

Die Notärzte werden vom Josephs-Hospital Warendorf gestellt und übernehmen neben der notärztlichen Versorgung auch zusätzliche Beratungs- und Koordinierungsaufgaben. So wird die Arbeit der Leitstelle und im gesamten Rettungsdienstbereich des Kreises in medizinischen Fragen weiter optimiert.

Zudem wurde die Ärztliche Leitung des Rettungsdienstes um eine halbe Stelle erweitert. Neben Dr. Ralph Schomaker, der bereits seit vielen Jahren Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes ist, nimmt nun auch Dr. Silke Brandt diese Aufgabe wahr. Gemeinsam leiten und überwachen sie den Rettungsdienst in medizinischen Belangen und in Fragen des Qualitätsmanagements. Landrat Dr. Olaf Gericke begrüßte die Fachärztin für Anästhesiologie und Notfallmedizin im Kreishaus und wünschte ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute. Dr. Silke Brandt war bereits viele Jahre lang als Notärztin an der Rettungswache Telgte im Einsatz. Dort hatte sie auch die Ärztliche Leitung des Notarztstandortes übernommen. Sie ist Mitglied der Gruppe der Leitenden Notärzte im Kreis Warendorf und war zuletzt bei der Feuerwehr Münster in der Stabsstelle Ärztliche Leitung Rettungsdienst tätig.

„Diese Maßnahmen sind wichtige Verbesserungen aus dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan, den der Kreistag beschlossen hat“, erklärt Landrat Dr. Olaf Gericke.