„Er macht das immer richtig gut“, lobt Alice Schulz zufrieden. Gehrke ist ausgebildeter Wundexperte und kümmert sich neben seinen üblichen pflegerischen Aufgaben im St.-Magnus-Seniorenheim in Everswinkel speziell um chronische Wunden.

Für den 35-Jährigen ist die Altenpflege genau der richtige Job. Schon als Realschüler hatte er zum Aufbessern des Taschengelds Essen bei Senioren herumgefahren. „Ich hatte keine Berührungsängste“, erinnert er sich. Erst durch den Zivildienst erkannte er in der Arbeit aber auch seine berufliche Perspektive. Ihm gefiel das kollegiale Miteinander, das vom Zivi bis zum Arzt reichte. „Mir tut es gut, anderen zu helfen“, hält er zudem fest. „Anderswo hätte mir vielleicht die Sinnhaftigkeit gefehlt“.

Trotzdem gibt sich Gehrke keiner Illusion hin. „Ob ich noch als Pfleger arbeite, wenn ich 70 bin, muss man sehen“, bringt er fordernde Arbeitsbedingungen und die Aussicht auf ein verlängertes Berufsleben in Zusammenhang. Frühzeitig hat er eine Zusatzqualifikation gesucht, die zu ihm passen sollte, und sie in der Fortbildung zum Wundexperten gefunden.

Schwer heilende Wunden treten im pflegerischen Alltag immer wieder auf. Als Wundexperte analysiert Gehrke sie, sucht nach Ursachen und ermittelt passende Therapien. Schon bei Wundauflagen gebe es unfassbar viele Möglichkeiten, erzählt er. Ärzte, bei denen das Thema im Praxisalltag gelegentlich etwas auf der Strecke bliebe, sind offen für Anregungen, lautet seine Erfahrung. Mit fachlichen Argumenten könne er Verordnungen erreichen, die den Heilungsprozess der betagten Patienten individuell besser unterstützen oder gelegentlich im palliativen Sinn auch einfach nur Beschwerden mildern.

Im St.-Magnus-Haus gibt es relativ wenig chronische Wunden. Deswegen kümmert sich Gehrke mit ebenso viel Zuwendung auch um akute Verletzungen. Jährlich muss er sich vom Verein „Initiative chronische Wunden“ (ICW) rezertifizieren lassen.

Mit der Expertise, die er durch seine Fortbildung erworben hat, stehen ihm auch andere Arbeitsplätze offen, in Arztpraxen oder Sanitätshäusern zum Beispiel, erzählt der Altenpfleger. Wundmanager oder Wundtherapeut seien weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Gehrke genießt die neuen Perspektiven, die er sich eröffnet hat, wirkt gleichzeitig aber auch sehr zufrieden an genau der Stelle, an der er gerade steht: Rund 15 Prozent seiner Alltagsarbeit widmet er dem Schwerpunkt, den Rest der Zeit ist er weiter überzeugter Altenpfleger.