Fast 80 Prozent der Pflegefachkräfte haben sich für eine Pflegekammer ausgesprochen. Ist das ein großer Erfolg?

Risse: Ja, das ist es, schließlich haben wir schon vor 21 Jahren den Förderverein zur Errichtung einer Pflegekammer in NRW gegründet.

Warum war das so ein langwieriges Projekt?

Risse: Die Kammer ist eine Institution des öffentlichen Rechtes. Sie schützt den Patienten vor schlechter Pflege – eine Aufgabe, die derzeit beim Staat liegt. Diese Verantwortung an den Berufsstand abzugeben, hat weitreichende Folgen. Die Pflege wird dann eine starke Stimme haben.

Was ändert sich durch die Pflegekammer?

Risse: Der Berufsstand kann selbstbewusst auftreten. Das wird auch bei der Krankenhausfinanzierung sehr wichtig werden. Als im Jahr 2004 ein neues Abrechnungssystem eingeführt wurde, spielten Ärzte eine große Rolle, die Pflege saß gar nicht am Verhandlungstisch. Die Folge war, dass ärztliche Leistungen als Erlösfaktor eingestuft wurden, die Pflege dagegen als Kostenfaktor bewertet wurde. Und was macht man, wenn das Geld knapp ist? Dann will man Kosten drücken. Folglich wurden seit dem Jahr 2004 rund 50 000 Stellen in der Pflege gestrichen. Stattdessen wurden etwa 13 000 Stellen im Medizin-Controlling geschaffen.

Lässt sich daraus schließen, dass die Rahmenbedingungen für die Pflege bislang von anderen Berufsgruppen bestimmt wurden?

Risse: Ja, die Krankenhausfinanzierung zum Beispiel wurde von der Ärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen entscheidend mitgestaltet.

Wenn die Pflege demnächst mit am Tisch sitzt, wird sie dann künftig auch besser bezahlt?

Risse: Davon gehe ich aus. Dabei wird es nicht nur um eine Umverteilung gehen. Der Staat muss auch mehr Geld in das System geben.

Wann wird die Pflegekammer an den Start gehen?

Risse: Der Landtag wird den Gesetzesentwurf Mitte des Jahres beschließen und die Kammer voraussichtlich 2021 arbeitsfähig sein.

Wie finanziert sich die Kammer?

Risse: Alle Pflegefachkräfte zahlen drei bis vier Prozent ihres Bruttoeinkommens ein. Das macht natürlich keiner gerne. Aber die Kollegen sind dazu bereit, weil die Kammer demnächst auch ein Anhörungs- und Mitwirkungsrecht hat. Der Pflegeberuf wird durch die Einrichtung dieser Kammer sicher auch ein besseres Image erhalten. Mit rund 200 000 Mitglieder – es besteht Pflichtmitgliedschaft – wird die Pflegekammer NRW die größte Kammer im Gesundheitswesen in Deutschland sein. Da kann man schon viel bewegen.