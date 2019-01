Diese Wohneinheiten sind Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäuser für Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnplätze für Menschen mit Behinderungen und Eigenheime für Familien, die aufgrund ihres Einkommens zum Bezug öffentlicher Mietwohnungen berechtigt sind. „Erfreulicherweise haben alle Antragsteller von förderfähigen Maßnahmen einen Bewilligungsbescheid erhalten“, so Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke. „Wegen der hohen Nachfrage wurden die ursprünglich zur Verfügung gestellten Landesmittel noch einmal aufgestockt und von uns weitergegeben – rund 11,5 Millionen Euro sind so in den Kreis geflossen.“

Auch für die Modernisierung von Mietwohnraum und Eigenheimen hat das Land NRW attraktive Konditionen erlassen. „Im Vergleich zur Mietwohnungsneubau- und Eigenheimförderung fiel die Nachfrage hierfür jedoch deutlich geringer aus“, teilt Ulrike Kleier, Kämmereileiterin des Kreises, mit. Antragsteller können im Falle einer Gewährung einen großzügigen Tilgungsnachlass in Anspruch nehmen, sodass sie im Ergebnis nur einen Teil eines gewährten Darlehens zurückzahlen müssen. Voraussetzung für diese Förderung ist ein Einkommen der Eigentümer, das innerhalb der für den öffentlichen Wohnraum geltenden Einkommensgrenzen liegt.

Für weitere Informationen zu den Fördermöglichkeiten stehen die Mitarbeiter der Abteilung für Wohnungswesen des Kreises unter ✆0 25 81 / 53-20 40 und -42 zur Verfügung. Die aktuellen Konditionen können zusammen mit weiteren Links zur NRW.BANK unter www.kreis-warendorf.de (Stichwort Wohnraumförderung) aufgerufen werden.