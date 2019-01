Herbert Kraft, Vorstand des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf, äußerte die Befürchtung, dass die neue Regelung zu Fehlbeurteilungen führe, da der persönliche Kontakt eventuell fehle. Dadurch könnte die Klagehäufigkeit deutlich steigen. „Wir müssen weiter Überzeugungsarbeit leisten“, erklärte Sendker. Er plädierte ganz klar für den Erhalt der Werkstätten als Bildungsort und Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung und der Sicherung ihrer Mitsprache.

Das BTHG trete in vier „Reformstufen“ von 2017 bis 2023 in Kraft. Damit müssten Menschen mit Behinderung künftig nicht mehrere Anträge bei verschiedenen Trägern stellen. Es reiche ein Reha-Antrag aus, um Leistungen wie aus einer Hand zu erhalten, so Sendker.

Der Werkstattrat kritisierte die unterschiedliche Praxis der Bundesländer, Sonderzahlungen auf die Grundsicherung anzurechnen und bezeichnete dies als reformbedürftig.

Des Weiteren war die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, vor allem im Nahverkehr, erneut Thema. Hier wolle man gemeinsam mit dem Abgeordneten, der auch als Verkehrspolitiker in Berlin tätig ist, die beklagenswerten Situationen im Kreis Warendorf weiter beobachten und nach Lösungen suchen.

Schließlich war das Pflegepersonalstärkungsgesetz Anlass zur kritischen Betrachtung durch den Werkstattrat: Dass von den 13 000 zusätzlichen Pflegekräften, die ab 2019 eingestellt werden sollen, der Bereich der Menschen mit Behinderungen unberücksichtigt bleibe, sah auch Sendker kritisch.