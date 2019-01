Bei medizinischer Versorgung neue Wege beschreiten

„Unser System steht vor großen Herausforderungen“, folgerte der renommierte SPD-Gesundheitsexperte, der auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Hotelrestaurant Waldmutter sprach. Die weiteren Herausforderungen: Der eklatante Mangel in der Pflege und die besorgniserregende demografische Entwicklung in der Generation der Babyboomer (1955 bis 1969), die ein kritisches Alter im Hinblick auf Demenz erreichten, während sich andererseits noch die Eltern der selben Generation im Pflegealter befänden.

Dem Pflegenotstand hat die Regierungskoalition in Berlin den Kampf angesagt: mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, 13 000 neuen Stellen in Pflegeeinrichtungen und einem Flächentarifvertrag für Pflegekräfte, der dafür sorgen werde, dass der Beruf auf lange Sicht attraktiver werde. Auch beim Termin-Servicegesetz, gegen das auch Ärzte Sturm laufen, werde, die Koalition nicht locker lassen. „Wir benötigen eine stärkere Patientenorientierung“, betonte Lauterbach, der an alle am Gesundheitswesen Beteiligten appellierte, ihren Sicherstellungsauftrag ernst zu nehmen. In der Pflicht sieht Lauterbach auch die Kommunen, die selbst als Bauherr oder Investoren bei multiprofessioniellen Gesundheitszentren auftreten können, für deren Errichtung sich Prof. Kerstin Hämel von der Uni Bielefeld stark machte. Weil viele Menschen heute chronisch erkrankt seien, erscheine das Zusammenwirken unter einem Dach von Ärzten und Therapeuten sehr sinnvoll. Angesprochen fühlen sollten sich vor allem Allgemeinmediziner und weniger Fachärzte, mit denen nach Möglichkeit eine enge Zusammenarbeit bestehen sollte. In Finnland und den USA habe man mit solchen Zentren gute Erfahrungen gesammelt.

Zuvor hatte Lauterbach darauf hingewiesen, dass die seit Jahren diskutierte elektronische Patientenakte auch in Deutschland kurz vor ihrer Einführung stehe, die sich bei dieser Art der medizinischen Versorgung als äußerst hilfreich erweise.