Denn aus ihrer Sicht wird in den Medien viel zu oft ein Bild von Landwirten gezeigt, die Felder vergiften und Tiere quälen.

Schönenborns Hinweis, dass nach der Berichterstattung über den Hambacher Forst sowohl Umweltschützer als auch Braunkohle-Befürworter von einer einseitigen Berichterstattung gesprochen hatten – „Kritik ist eben stark von der eigenen Position bestimmt“ – überzeugte so manchen Bauern nicht.

„ Die Idylle des Landlust-Hofes gibt es genauso wenig wie den digitalen Schlachthof. Die Idylle des Landlust-Hofes gibt es genauso wenig wie den digitalen Schlachthof. “ Hermann-Josef Schulze-Zumloh

„Ich glaube Ihnen nicht“, brachte es Matthias Finkenbrink auf die Spitze. Und kritisierte Fernsehberichte, die immer wieder Bilder zeigen, die bei Einbrüchen in Ställe entstanden sind. Schönenborn antwortete, es gelte abzuwägen zwischen dem gesellschaftlichen Interesse an der Aufklärung von Missständen und dem Hausrecht des Eigentümers. Beruhigen konnte er Finkenbrink damit nicht: „Sogar unsere Kinder werden in der Schule gemobbt“, empörte sich der Landwirt, der meinte, eine regelrechte Dämonisierung der Landwirtschaft ausgemacht zu haben. „Ich bin maßlos enttäuscht vom WDR.“ Dagegen stellten NDR und Bayrischer Rundfunk landwirtschaftliche Themen deutlich differenzierter dar.

„ Guter Journalismus ist wie ein Nervensystem der Gesellschaft. Guter Journalismus ist wie ein Nervensystem der Gesellschaft. “ Jörg Schönenborn

Auch andere Berufskollegen ärgerten sich über eine „Glorifizierung von Öko-Bauern“. Dem hielt Schönenborn entgegen, dass das Gesamtprogramm alle Positionen widerspiegeln solle. Er räumte aber ein, „dass wir reichlich blinde Flecken haben“ – was vielleicht mit dem Weltbild vieler Journalisten zusammenhänge, die zum Beispiel gerne Bio essen oder Vegetarier sind.

So sieht es der Berufsnachwuchs: Ob Bürokratie, Medien oder radikale Tierrechtler – viele schlagen auf die Landwirte ein.

Schönenborn appellierte an die Landwirte, eine offene Debatte zu führen. Dabei sei der einzelne Bauer, der seinen Hof bewirtschafte, glaubwürdiger als ein WLV-Geschäftsführer, der als Lobbyist eingestuft werde. Trotz berechtigter Kritik an der Arbeit der Medien, die der Journalist einräumte, könnten Landwirte ihre Positionen sowohl im öffentlichen Rundfunk als auch in den Zeitungen besser vermitteln als über soziale Medien wie Facebook und Twitter.

Dr. Judith Schäfer, die beim Landwirtschaftlichen Kreisverband für die Sozialrechtsberatung verantwortlich ist, ärgerte sich, dass der Verbraucher immer als „Heilige Kuh“ betrachtet werde. „Dabei wird an der Ladentheke bestimmt, wie wir produzieren.“ Zwar sprächen sich zwar viele für artgerechte Tierhaltung aus, kauften dann aber Billigfleisch im Supermarkt.

Zum Schluss bedankte sich Schönenborn insbesondere für die kritischen Worte. WLV-Kreisvorsitzender Hermann-Josef Schulze-Zumloh lud den Fernsehdirektor ein, nächstes Jahr vom Tag der Landwirtschaft in Telgte zu berichten. „Der WDR hat ja auch ein Rundfunk-Orchester. Das können Sie gerne mitbringen.“