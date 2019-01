„Es ist sehr schön Euch hier in so großer Zahl begrüßen zu können“, freute sich Kreissprecher Ali Bas zu Beginn. Mit der Beckumer Fraktionsvorsitzenden Angelika Grüttner-Lütke begrüßte er die Gäste Dafür konnten die Gastgeber gleich zwei Bundestagsabgeordnete präsentieren, die Gesundheitspolitische Sprecherin und Abgeordnete des Westmünsterlandes Maria Klein-Schmeink und ihren Kollegen Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Koordinator des Arbeitskreises Energie, Verkehr und Bau.

In dieser Eigenschaft informierte der Abgeordnete seine Parteifreunde im Referat über die jüngsten Ergebnisse grüner Politik in Berlin. „Auf den öffentlichen Druck ist es nun endlich zum Durchbruch in der Kohlekommission gekommen, die Koalition konnte auch gar nicht mehr anders“, führte der in Aachen lebende Politiker aus. Ihn verwunderte die Reaktion der Regierung auf die Grenzwerte zur Luftreinhaltung die es seit über 20 Jahren gibt. „Nun stellen ein paar Lungenärzte etwas fest und alles beginnt zu wackeln“, wunderte sich Oliver Krischer. Selber benutzt er ein Dieselauto, so trat er auch für die Nachbesserung dieser Fahrzeuge durch die Industrie ein. „Sie sollen unsere Autos saubermachen, es ist ihre Schuld und das haben sie in Ordnung zu bringen“, machte er deutlich. Somit wäre auch die Frage des Werterhalts dieser Fahrzeuge für den „kleinen Mann“ gesichert. Fahrverbote könnten in Kürze auch die Pendler in die Städte Münster und Hamm treffen.

Am Rande des Neujahrsempfangs sprach Sprecher Ali Bas über die Stimmung in der Grünen Kreisfraktion. „Hier gibt es keine Probleme, wir sind uns einig und bereiten uns auf die kommenden Wahlen vor“, erklärte Bas. Zwar habe er von kleiner Unstimmigkeiten in einem Ortsverband gehört, sehe aber keinen Zusammenhang zur Kreisfraktion.