Organisiert hatten die Veranstaltung die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen. Zu Gast war auch Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass.

Die zentrale Frage bestand darin, wie man mehr Frauen für Kommunalpolitik begeistern kann. Den humorvollen Rahmen für das ernste Thema bildete die Kabarettgruppe „Bloodymarry“ aus Beckum. Vier der neun Frauen fanden sich im Rathaus ein, um die Rolle der Frau in mehreren Sketchen überspitzt darzustellen. Der „Sonderbericht zur Lage der Frau“ behandelte die Tatsache, dass Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind und machte die „Work-Life-Balance“ zum Thema – Anforderungen an die Frau in Beruf, Familie und Alltag, wodurch sie in die Rolle einer „eierlegenden Wollmilchsau“ gepresst wird.

„ Es gibt einen Abwärtstrend auf allen politischen Ebenen. " Rebecca Lek

Bevor die Diskussion der Teilnehmer starten konnte, gaben die beiden Gleichberechtigungsbeauftragten Ingeborg Pelster (Warendorf) und Manuela Stumpe (Sassenberg) eine Einführung. „Die rechten Parteien sind auf dem Vormarsch. Das ist bei deren Frauenbild absolut kontraproduktiv für uns“, betonte Pelster.

Bestürzt waren die Gleichberechtigungsbeauftragten über die Frauenquote in den Gemeinderäten. Im Schnitt konnte der Kreis Warendorf 24 Prozent aufweisen. An der Spitze steht Telgte mit 36 Prozent Frauenanteil, während Sassenberg mit null Prozent nicht weiter in den Keller rutschen kann. „Es gibt einen Abwärtstrend auf allen politischen Ebenen“, fasste Pelster zusammen.

Diese Bestandsaufnahme führte zu einer ausufernden Diskussion. Der Tenor aller Wortmeldungen war jedoch gleich: Ohne geänderte Rahmenbedingungen kann die Trendwende nicht klappen: Kinderbetreuung, finanzieller Ausgleich, Moderation in Ratssitzungen und „Platzhirsche“ waren nur einige der Punkte, die angesprochen wurden.

Viele führten an, dass „Frauen eine andere Debattenkultur“ beisteuern können und brachten Vorschläge ein, wie man junge Frauen für Politik begeistern könnte. Dennoch wurde oft wiederholt, dass Frauen nur dann in mehr politische Funktionen gelangen können, wenn ein Gesetz zur Parität in Kraft tritt.