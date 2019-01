„Machen wir die Europawahl am 26. Mai zu einem Referendum für Europa“, so Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) auf der Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Reserveliste der NRW- CDU in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg.

Auch der Kreisvorsitzende Reinhold Sendker (Westkirchen) unterstreicht die hohe Bedeutung dieser Europawahl: „Das Brexit-Chaos ist uns Warnung genug“, jetzt sei ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union als dem Garanten für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand erforderlich. Mit ihm waren ferner Elke Duhme (Telgte), Astrid Birkhahn (Everswinkel), Landtagsmitglied Henning Rehbaum (Albersloh), Stephan Schulze Westhoff (Einen) sowie Markus Höner (Beckum) in Siegburg.

Mit den übrigen 238 Vertretern aus den insgesamt 54 Kreisverbänden verständigten sie sich über die Reihenfolge der CDU-Kandidaten für die anstehende Europawahl. Die Liste wird nun von zwei westfälischen Abgeordneten angeführt, auf Platz 1 Peter Liese (Meschede) und auf Platz 2 der heimische Europaabgeordnete Markus Pieper (Lotte). Neben Piepers Spitzenposition konnte sich als weitere Kandidatin aus dem Münsterland auch Elke Duhme aus Telgte gut platzieren, sie wurde auf Platz 9 gewählt.

Hoch erfreut bewerteten die Vertreter aus dem Kreis Warendorf dieses Ergebnis als sehr positiv. Elke Duhme kandidiert nach 2014 zum zweiten Mal für das Europaparlament und hat sich gegenüber dem letzten Wahlgang um einen Listenplatz verbessert.