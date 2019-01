„Manchmal sind wir der Lichtblick“

Seit vier Jahren ist die ausgebildete Altenpflegerin in der Caritas Sozialstation St. Elisabeth beschäftigt. Unter den rund 30 Beschäftigten ist sie das „Küken“ – eine Bezeichnung, über die sie schmunzeln kann. Dass sie Altenpflegerin werden wollte, war für die junge Frau nach Pflegeerfahrungen in der eigenen Familie früh klar. Bei der ambulanten Pflege war sie da zunächst skeptisch, hat aber wider Erwarten genau ihr Ding getroffen.

Altenpfleger, Krankenschwestern oder Menschen aus dem hauswirtschaftlichen Bereich – ganz unterschiedliche Professionen sind im Team der Sozialstation vereint, erläutert die stellvertretende Stationsleiterin Martina Menzel, und bei weitem nicht nur Senioren benötigen die Dienste. Bedingt durch kurze Liegezeiten in den Krankenhäusern „sehen wir im ambulanten Pflegebereich heute auch, was wir früher nicht hatten: offene Wunden, Drainagen oder Port-Versorgung zum Beispiel“, erklärt sie. Die Mitarbeiter werden entsprechend geschult und können sich spezialisieren.

„ Es geht nicht so am Fließband.Wir haben einen guten Zeitrahmen. Es geht nicht so am Fließband.Wir haben einen guten Zeitrahmen. “ Jenny Vogelsänger

Jenny Vogelsänger ist mit ihrem Caritas-Flitzer wie viele ihrer Kolleginnen in Teilzeit unterwegs. Das wird nicht verlangt, betont Menzel ausdrücklich, ist aber wegen der Arbeitsspitzen unbestritten praktisch.

Das Autofahren hatte die Altenpflegerin anfangs von der ambulanten Tätigkeit zurückschrecken lassen. Doch das ist Geschichte. Heute genießt sie den Freiraum, den sie im ambulanten Dienst hat: zwischen den Patientenbesuchen einfach mal Luft zu holen, etwas Zeit für sich zu haben. „Es geht nicht so am Fließband“, ist ihr ganz persönlicher Eindruck.

Die Pflegesituation, die sie erwartet, ist immer wieder anders. Zuhause zu pflegen bedeutet auch für professionelle Pflegekräfte, kreativ zu werden und Lösungen zu finden, erzählt sie.

Gehetzt fühlt sie sich persönlich entgegen einem gängigen Vorurteil ganz und gar nicht. Im Gegenteil. „Wir haben einen guten Zeitrahmen“, ist sie überzeugt. Gerade die Zeit, die sie sich für die Pflege nehmen kann, ist für sie ein Plus der ambulanten Arbeit – genügend Zeit auch, um Beziehungen aufzubauen, zu beobachten und ins Gespräch zu kommen. Sie schätzt die Nähe, die in ihrem Beruf eine viel größere Rolle spielt als in anderen Jobs. Für manchen Patienten sei der Pflegedienst schließlich auch der wesentliche Kontakt am Tag. „Da freuen sie sich drauf, da sind wir der Lichtblick“, sagt sie warmherzig.