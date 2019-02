Gute Nachrichten für B 475 und B 64

Nicht nur Berufspendler ärgern sich schon länger über so manchen Verkehrskollaps im Kreis durch Staus und überfüllte Straßen. Jetzt kommt Bewegung ins Spiel: Das nordrhein-westfälische Ministerium für Verkehr hat am Dienstag dem Landtag das „Arbeitsprogramm zum Masterplan zur Umsetzung des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen 2019“ zukommen lassen. Darin enthalten sind zwei gute Nachrichten für den Kreis Warendorf: Sowohl die B 475 Ortsumgehung Ennigerloh-Westkirchen als auch die B 475 Ortsumgehung Beckum/Neubeckum wird 2019 mit „vordinglichem Bedarf“ in die Planung aufgenommen.

Für die Bearbeitung der Ortsumgehungen stehen mittlerweile freie Kapazitäten zu Verfügung. Das bestätigen auch der heimische Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitiker Reinhold Sendker (Westkirchen) und der heimische CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier (Oelde).

Reinhold Sendker führt weiter aus, dass die beiden geplanten Ortsumfahrungen von Neubeckum und Westkirchen im Zuge der B475n im Bundesverkehrswegeplan 2030 mit dem sehr hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis von 9,8 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden sind. Die entsprechenden Ausbaugesetze hatte der Deutsche Bundestag Anfang Dezember 2016 mit großer Mehrheit beschlossen. Nun ist die weitere Planung dieser Straßenbauprojekte auch ins Arbeitsprogramm des NRW-Verkehrsministeriums für 2019 aufgenommen worden.

Für diese beiden Projekte kann nun die Planung fortgesetzt werden, sie befinden sich somit fortan im Linienbestimmungsverfahren.

Auch Reinhold Sendker freut sich über den positiven Bescheid sehr. Er erinnert daran, dass der Ausbau der Ortsumfahrung Beckum/ Neubeckum in der Planung seinerzeit bereits weit fortgeschritten war, aber nach Aufgabe der vorher favorisierten Trassierung neu konzipiert werden musste.

Daniel Hagemeier ergänzt in einer Pressemitteilung, dass es auch in Sachen B64-Ortsumgehung Warendorf weitergeht: „Hier wird mit der Genehmigung des Vorentwurfs durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in 2019 gerechnet.“ Mobilität durch bessere Straßen sei ein „Gewinn für die Region“.