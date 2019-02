Servicestelle Personal kommt an

Auf Einladung der Kommunal Agentur NRW fand im Warendorfer Kreishaus eine Fachdiskussion zur interkommunalen Zusammenarbeit im Personalmanagement statt. Vertreter aus 14 Kommunen, Kreisen und der Gemeindeprüfungsanstalt informierten sich über die „Servicestelle Personal“ beim Kreis.

„Interkommunale Zusammenarbeit wird im Hinblick auf den demografischen Wandel und knapper werdende finanzielle und personelle Mittel immer wichtiger. Hier steckt viel Potenzial, die wachsenden Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen“, sagte Dr. Linus Tepe, Leiter des Haupt- und Personalamts des Kreises. Auch Cornelia Löbhard-Mann von der Kommunal Agentur NRW warb für vermehrte Zusammenarbeit von Kommunalverwaltungen: „Wir haben im Land rund 230 gute Beispiele interkommunaler Zusammenarbeit. Vom Bauhof über die Rechnungsprüfung bis hin zur Vergabestelle – da ist alles dabei.“

In einem Vortrag stellten Sandra Kuhlbusch , Leiterin der Servicestelle, und ihr Stellvertreter Jochen Ritz den Prozess der Gründung sowie die Entwicklung und das Leistungsspektrum der Servicestelle vor. Dabei rückten zwei Stichworte immer wieder in den Mittelpunkt: Vertrauen und Kommunikation. Beides sei neben der Fachlichkeit ganz entscheidend, um ein Gelingen der Zusammenarbeit zu erreichen.

Dies konnte auch Claudia Sandknop, Mitarbeiterin der Stadt Sendenhorst, bestätigen. Sie hat den Prozess seit Projektbeginn aktiv mitgestaltet und arbeitet noch heute eng und gut mit der Servicestelle zusammen. Anfängliche Vorbehalte bei den Beschäftigten seien schnell ad acta gelegt worden, so Sandknop. „Das Kirchturmdenken ist teils stark ausgeprägt“, berichtete ein Teilnehmer. „Umso glücklicher sind wir, dass wir diese mentalen Barrieren schnell abbauen konnten“, blickte Sandra Kuhlbusch auf die letzten zehn Jahre zurück.

In der Diskussionsrunde wurden auch rein praktische Fragen gestellt. „Die Personalhoheit bleibt ganz klar bei den Kommunen“, stellte Jochen Ritz fest. Auch die Frage nach Effizienzsteigerung kam immer wieder auf. Es habe sich gezeigt, dass die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung eine teils erhebliche personelle Entlastung für die Kommunen ergeben habe, so die Vertreter der Servicestelle. Zudem sei eine Bündelung von Fachlichkeit wegen vieler rechtlicher Änderungen sehr sinnvoll. „Diese Bündelung muss aber nicht immer bei der nächst höheren Ebene liegen“, betonten Kuhlbusch und Ritz.

„Insgesamt stellen wir fest, dass die Servicestelle nun im zehnten Jahr ihres Bestehens ein fester Bestandteil des Personalmanagements im Kreis ist. Dies haben wir auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Partnerkommunen und den Institutionen, die Leistungen in Anspruch nehmen, zu verdanken“, resümierte Dr. Tepe. Er regte an, diese Form der interkommunalen Zusammenarbeit in den Verwaltungen zu diskutieren.