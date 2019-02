Hoffen auf weiteres Referendum

„Während China bereits eine Sonde auf die Rückseite des Mondes geschickt hat und 900 Milliarden Euro für die neue Seidenstraße für Handels-und Wasserwege investiert, muss man sich fragen: Was macht eigentlich Europa?“ Bewusst provokativ startete Achim Post (Generalsekretär der SPD Europa und Sprecher der NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion) am Dienstagabend seinen Vortrag über „Europa am Scheideweg – Brexit und kein Ende?“, den er frei und inmitten des Auditoriums hielt. Der SPD-Kreisverband Warendorf und der SPD-Ortsverein hatten dazu ins Warendorfer Hotel „Im Engel“ eingeladen.

Achim Post kann nur energisch davon abraten, das die Engländer sich per Brexit aus der EU verabschieden. „Die Folgen für Deutschland und auch für das Münsterland sind nicht gut.“ Schon jetzt – vor dem Austrittstag – hätten führende Firmen wie Dyson oder Sony ihre Hauptzentrale von London nach Paris beziehungsweise Amsterdam verlegt. Diese Entwicklung dürfe sich nicht weiter verselbstständigen.

Der Generalsekretär der SPD Europa findet das Angebot der EU zum Austrittsabkommen an die Briten „fair“. Er selbst hofft aber, dass die Briten nicht – wie bislang geplant – am 21. März die EU wirklich verlassen. Er listet drei Alternativ-Szenarien auf: Die Briten nehmen den Brexit zurück. Das wäre eher unwahrscheinlich, so Post. Ein weiteres Szenario wäre es, wenn die EU den Briten noch mehr Zeit für ihren Ausstieg geben würde: „Brüssel hält die Uhr dann einfach an.“ Oder es wäre schlussendlich ein Referendum (Volksentscheid) möglich. Mit Blick auf die englische Regierung bemüht Achim Post einen Vergleich mit dem US-Schauspieler James Dean im Fünfziger-Jahre-Kultfilm „Denn sie wissen nicht, was sie tun“: „Da raste er mit seinem Wagen auf die Klippen zu und hat ihn zu spät gestoppt.“

Achim Post spricht sich klar gegen den aktuell zeitlich terminierten Brexit aus. „Ich bin zu haben für eine Verlängerung. Wir dürfen dabei die Iren nicht im Regen stehen lassen.“ Der Ernst der Lage ist für den Politikexperten mehr als klar: „Für die EU ist das, was da in England passiert, ein Desaster.“

Post sorgt sich um die Bedeutung der EU. Diese müsse deutlich gestärkt werden, schon allein aufgrund der Themen „Wirtschaft“ und vor allem „Weltfrieden“, denn: „Europa spielt beim Thema Atomraketen keine Rolle mehr.“ Man müsse jetzt schon darüber nachdenken, dass bis 2021 etwa die Kontrolle von Langstreckenraketen neu verhandelt werden müsse. Diese Gespräche würden schon jetzt vom Streit um die INF-Verträge (Intermediate Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckenraketensysteme) beeinträchtigt. „Einer guten Ausrüstung für die Bundeswehr kann ich nur zustimmen.“ Deutlich spricht sich Achim Post aber dagegen aus, dass Deutschland den Rüstungshaushalt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht, wie es Donald Trump von den Nato-Bündnispartnern einfordert.

„Wir müssen erstmal alles tun, um die EU wieder gut auf den Platz zu bringen“, betont Achim Post und erinnert daran, dass Kickerlegende Günter Netzer beim DFB-Pokalfinale 1973 nicht ewig auf den Trainer gewartet habe und sich schließlich einfach selbst eingewechselt hatte, als es an der Zeit war.

Nicht nur zu den Themen Brexit und militärische Friedenssicherung: „Ich könnte mir einen Sondergipfel der EU vorstellen“, sagt Achim Post. Er kritisiert auch, dass Wirtschaftsriesen wie Google, Amazon, oder Apple in der EU nur einen Steuersatz von 0,005 Prozent bezahlen: „Das ist de facto asozial.“ Drei Prozent Steuersatz müsste ein erstes Ziel sein.

Post fordert die Bürger auf, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen. Einer der Hauptgründe für das Brexit-Votum sei gewesen, dass viele Engländer damals der Abstimmung ferngeblieben seien.

Auch SPD-Europawahlkandidatin Sarah Weiser wirbt in ihrem Referat dafür, am 26. Mai wählen zu gehen. Die EU müsse aber den Menschen wieder das ihnen gegebene Versprechen von Wohlstand, sozialer Sicherheit (mit Untergrenzen, Sozialstandards, Mindestlohn, Grundsicherung), Bildung und Aufstieg einlösen. Mit Blick auf den Brexit hofft die 24-jährige Juristin auf ein zweites Referendum und das England dann doch in der EU bleibe. Unter dem Motto „Europa sozial denken“ solle die EU-Politik offen hinterfragt werden, statt einfach auszutreten.