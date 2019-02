Eine gute Wirtschaftslage und dementsprechend gute Auslastung der Unternehmen sorgt, wie im vergangenen Jahr, für eine Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis. „Doch sollen wir nicht darüber hinweg sehen, das in den kommenden Jahren rund ein Fünftel aller Erwerbstätigen aus dem Berufsleben ausscheiden“, bremste Joachim Fahnemann , Chef der Arbeitsagentur Ahlen-Münster, am Freitag allzu großen Optimismus bei der Präsentation der Entwicklung des Arbeitsmarkts des Kreises.

Nichtsdestotrotz hält hier die positive Entwicklung an. Doch könne langfristig der Kreis hinter die Landesentwicklung zurückfallen. „Denn viele Unternehmen sehen das Risiko für die Zukunft im Mangel an gut qualifizierten Fachkräften“, führt er aus.

Die nachwachsenden jungen Beschäftigten werden nach seiner Ansicht die Lücke nicht komplett schließen können. „Hier sind wir beim Einwanderungsgesetz, wir können es uns nicht mehr leisten, Fachkräfte mit ausländischen Abschlüssen und Befähigungen wieder hinten anzustellen“, gab CDU Bundestagsabgeordneter Reinhold Sendker zu bedenken.

Fahnemann betonte auch den Einfluss der Digitalisierung in der „Arbeitswelt 4.0“. „Das ist eine industrielle Revolution, die wir nicht absehen können, einfach weil so etwas noch nie da war“, machte der Agenturchef klar. Sicher ist für ihn jedoch, dass zwar Arbeitsplätze wegfallen, dafür aber neue in ganz anderen Branchen entstehen.

„Gerade das trifft für unseren Kreis zu, wir sind stärker dem Produktions- als der Dienstleistungsbereich verhaftet“, erklärte Joachim Fahnemann. Doch sei die Arbeitslosigkeit im vergangen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2008 gesunken. Allerdings sei auch die Zahl der Stellenzugänge leicht rückläufig.

Ein besonderes Thema ist die Beschäftigung von Schwerbehinderten. „Hier liegt der Kreis mit einer Beschäftigungsquote von 3,82 Prozent unter der landesweit vorgeschriebenen Quote von fünf Prozent. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser Integration gemacht“, betonte der Arbeitsamtschef und wies auf die zahlreichen Unterstützungen seines Hauses für einstellungswillige Unternehmen hin.

Auch Sendtker fügte an, dass es in dieser Gruppe eine Menge Kompetenz gibt, die es zu nutzen gilt. „Wir wollen Integration, dann müssen wir sie auch annehmen“, hob der Abgeordnete hervor. Schließlich sei nur ein geringer Teil der Schwerbehinderte so geboren, die meisten ereile das durch Unfall oder Krankheit. „Und es kann jeden jederzeit treffen“, mahnte der Politiker.