Wie eine Profilerin

Profilermäßig. So beschreibt Karen Duve ihre Vorgehensweise bei der Recherche für ihren jüngsten Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer.“ Die knapp 200 Besucher, die am Mittwochabend den Torhaussaal auf Haus Nottbeck füllten, benötigten keine Aufklärung, wer sich hinter „Nettchen“ verbarg. Dass sie den angebotenen Crashkurs in Sachen Droste ausschlugen, den Prof. Walter Gödden ihnen in seinem Vorwort vorschlug, war ausschließlich ihrer Ungeduld geschuldet, die Schriftstellerin leibhaftig zu erleben.

Ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Vom ersten Moment an zog die Autorin ihre Zuhörerschaft mit sonorer Stimme in den Bann und fesselte sie mit ihren literarischen Reflexionen über eine schicksalhafte Begegnung der jungen Annette von Droste-Hülsfhoff mit Heinrich Straube, einem Studienfreund Heinrich Heines, in dem seine Freunde und ihr durchtriebener Onkel August von Arndswald schon den Nachfolger Goethes wähnten.

Auch wer den Roman über Nettchens sommerliches Anbändeln mit diesem recht unansehnlichen Jungspund Straube, dem die blaublütige Verwandtschaft der Droste mit Missfallen begegnete, nicht kannte, bekam eine Vorstellung von der literarischen Finesse, mit der sich Duve in die damalige Zeit bis in die Feinheiten sprachlicher Umgangsformen hinein versetzt hat. In dem Diskurs mit dem Publikum verriet die Schriftstellerin, dass sie durch ein Bändchen über Frauengestalten auf die Droste gestoßen sei, die Generationen von Schülern mit ihrer Novelle „Die Judenbuche“ die Entdeckung ihres Werkes gründlich verleidet hat.

„Bei meiner Recherche bin ich wie ein Profiler vorgegangen“, erläuterte Karen Duve im Diskurs, um der Intrige, die ihr fintenreicher Onkel initiiert hat, näher auf die Spur zu kommen. Diese Intrige, die Straube von Nettchen wegführt, umschiffte die Autorin geschickt, und fütterte so die Neugier ihrer Zuhörer zusätzlich.

Prophetisch hatte Gödden anfangs darüber spekuliert, wie spannend es sein müsste, wenn sich beide Frauen begegnet wären. Der kritische Geist und das Auflehnen gegen Konventionen ist beiden zu eigen.