Lust am Gärtnern wächst

Der frisch gepflasterte Weg vom Eingang zum Vereinshaus “ fällt sofort ins Auge. „34 Kleingärtner unserer 31 Parzellen haben den zum großen Teil selbst gelegt“, sagt Gregor Schweins nicht ohne Stolz. Der Vorsitzender der Kleingartenanlage „Kurenholt im Oelder Süden ist auch stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverband Kreis Warendorf der Kleingärtner e.V – und hat derzeit viel Grund zur Freude. Denn Gartenparzellen gehen auch im Kreis Warendorf derzeit weg wie warme Semmeln.

Dabei gab es vor drei bis vier Jahren noch Leerstände. „Zum Beispiel in Dolberg. Da war die Hälfte der Anlage leer, wegen Wegzugs, altersbedingter Aufgabe und Todesfällen“, sagt Schweins.

„Inzwischen ist Dolberg aber bis auf zwei Parzellen wieder dicht.“ Bei anderen Anlagen im Kreis gibt es derzeit Wartelisten, zum Beispiel in Kurenholt. „Unsere 31 Parzellen sind vergeben und es stehen bereits wieder vier neue Namen auf der Warteliste“, sagt Gregor Schweins, „wir empfehlen dann gerne an unser Nachbarn in Oelde, Benningloh oder Drostenholt, weiter.“

Bei alle Freude: den 66-jährigen Gartenfreund wurmt es sehr, dass es in Warendorf immer noch keine Kleingartenanlage gibt. Und dass obwohl sich mit dem Verein „Krumme Gurke“ 2017 der 22. Kleingartenverein im Kreis „endlich in Warendorf gegründet hat“. Es gibt auch genügend Mitglieder. „Was fehlt ist das passende Grundstück bis zwei Hektar seitens der Stadt“, sagt Gregor Schweins. Und die müsse endlich reagieren, da einige Mitglieder den jungen Verein wieder verlassen würden – „aus Frust“. Die Bürokratie sei definitiv zu groß.

Der Nachwuchs hat in den Kleingärten Einzug gehalten. Foto: Peter Sauer

Manchem „Bürokratie-Ast“ würde Gregor Schweins gerne so absägen, wie überflüssige Äste in seinem Kleingarten. Foto: Peter Sauer

Eine ganz andere Stimmung herrscht in anderen Kleingartenanlagen, wie etwa „Kurenholt“ in Oelde. Selbst das Rauschen der A2 stört dort keinen. „Ob türkisch, kurdisch, polnisch, russisch oder deutsch – hier verstehen sich alle hundertprozentig“, sagt Vorsitzender Gregor Schweins.

Auch habe sich hier, wie fast überall im Kreis, ein Traum von ihm erfüllt: „Immer mehr junge Familien finden Gefallen am Kleingarten. Auch weil einige zu Hause keinen eigenen Garten, meist nur eine kleine Wohnung mit kleinem Balkon haben.“ Jetzt braucht es eigentlich nur noch frisches Blut für die Vorstandsarbeit. „Wir haben da eine große Überalterung und brauchen dringend neue Ehrenamtler.“

Auch der Ärger mit Einbrüchen und Vandalen hat deutlich abgenommen. „Das liegt an unseren neuen Bewegungsmelder-Lampen“ sagt Schweins, „die haben derbe geholfen, denn es gibt jetzt keine dunklen Ecken mehr“.

Die Grundschulkinder haben in der Kleingartenanlage ein Ökoquiz aufgehängt. Die Antworten stehen auf der Rückseite. Foto: Peter Sauer

Gut angenommen wird auch das Öko-Projekt „Kindergarten“ zusammen mit dem Offenen Ganztag der Albert-Schweitzer-Schule. In einem Naturgarten legen die Kinder zum Beispiel Wildblumenbeete und Nisthilfen für Insekten an. „Die Schulkinder machen hier Bio-Unterricht“, berichtet Gregor Schweins, „im Herbst haben sie hier Äpfel und Kartoffeln geerntet.“ Künftig will der Kleingartenverein auch zwei Bienenvölker ansiedeln und einen Spielplatz errichten. „Nachhaltigkeit ist uns genauso wichtig wie Nachwuchsarbeit.“