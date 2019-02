Maisfeld zu hoch - hätte der tödliche Unfall vermieden werden können?

Wadersloh/Beckum -

Sichtdreieck bedeutet das Sichtfeld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung haben muss, wenn er von einer untergeordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen will – also zum Beispiel von einem Feldweg auf eine Land- oder Kreisstraße. Ein zu hoher Maisacker behinderte im Herbst 20017 das Sichtfeld eines Traktorfahrers in Wadersloh so stark, dass er einen vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer übersah. Bei der Kollision wurde der 17-Jährige tödlich verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Am 20. Februar beginnt am Amtsgericht Beckum der Prozess.