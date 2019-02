Einmal quer durch den Kreis

Gelbe Tonne oder gleich der Wertstoffbehälter, Breitbandverkabelung und digitale Kreisverwaltung – mit einem Themendreiklang empfahl sich die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU (KPV) am Dienstagabend bei ihrer Mitgliederversammlung im Sendenhorster Hotel „Waldmutter“.

Petra Michalczak-Hülsmann, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw), skizzierte den Stand des Glasfaserausbaus im Kreis und wies darauf hin, dass mit den Fördermitteln 15 000 Haushalte, 50 Schulen und 19 Gewerbegebiete digital besser erschlossen werden.

Nach dem europaweiten Ausschreibungsverfahren, dem für die beiden Fördergebiete Nord- und Südkreis Teilnahmewettbewerbe vorgeschaltet waren, stehen jetzt noch die Vertragsabschlüsse und die Genehmigung durch die Bundesnetzagentur aus, so dass voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal des Jahres mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Darüber hinaus biete die gwf den Unternehmen ihre Expertise bei der Digitalisierung an. Dazu komme ein eigens für die Aufgabe geschultes Team in die Unternehmen, so Petra Michalczak-Hülsmann. Dazu arbeite ihr Haus mit zahlreichen Partnern wie Handwerkskammer, IHK, Landwirtschaftskammer und Anderen zusammen. Als Erfolgsgeschichte bezeichnete sie das kürzlich in Ahlen eingerichtete HokoLab, wo Jugendliche digitale Technologien ausprobieren können und das sich schon jetzt reger Nachfrage erfreut.

Von den Mühen, die Wünsche von 13 Städten und Gemeinden bei der Abfallentsorgung unter einen Hut zu bringen, berichtete anschließend der Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises, Thomas Grundmann .

Er bedauerte, dass die Bundesregierung sich seinerzeit gegen eine kommunale Entsorgung bei den Verpackungen entschieden habe, sondern einer privatwirtschaftlichen Lösung den Vorzug gegeben habe. Mit dem Ergebnis, dass es heute zehn verschiedene Duale Systeme gebe. Die Vorschrift, dass die Entsorgung alle drei Jahre neu ausgeschrieben werden muss, führe oft bei der regelmäßigen Abfuhr zu Problemen – wie aktuell in einigen Gemeinden – weil die Fahrer auf den Fahrzeugen wenig Ortskenntnis besäßen. Der Ärger über nicht abgeholte gelbe Säcke lande immer bei den Kommunen, die aber nicht zuständig seien.

Wieder auf der Tagesordnung stehe die Frage nach Einführung einer gelben Tonne oder der Wertstofftonne. Letztere biete den Vorteil, dass auch die Gießkanne aus Metall darin Platz finde, während die gelbe Tonne nur eins zu eins den gelben Sack ersetze. Beckums Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann wies darauf hin, dass es in verdichteten Stadtquartieren womöglich Platzprobleme geben könnte. Eine Einführung der gelben Tonne zum 1. Januar 2021 setze voraus, dass alle 13 Städte und Gemeinden mitmachten, sagte Grundmann.

Die Kreisverwaltung setzt voll auf Digitalisierung. Das verdeutliche Kreisdirektor Dr. Stefan Funke in seinem Vortrag. Auf dem Weg zur Einrichtung zu einem Service-Portal habe man bereits einige konkrete Schritte unternommen, So würden heute bereits 40 000 Briefe elektronisch verschickt. Die Einrichtung eines Online-Portals für Bußgeldbescheide sei eine wesentliche Erleichterung. Auch im Job-Center werde bereits mit digitalen Akten gearbeitet, in der Übergangszeit parallel auch noch mit Papier. Bis 2025 will die Kreisverwaltung voll digitalisiert sein.

Bei diesen Themen gerieten die zuvor durchgeführten Vorstandswahlen fast zur Nebensache, zumal der Vorsitzende Guido Gutsche und seine Vertreterin Barbara Buschkamp einstimmig wieder gewählt wurden, Die Zahl der Beisitzer wurde von fünf auf sechs erhöht.