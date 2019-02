„Die Schlagzahl hat zugenommen!“

„Auf Station hat sich so viel verändert, da könnte ich heute gerade noch die Betten machen“, gesteht Maria Messing schmunzelnd und schaut zu Markus Otto hinüber. Ihre Ausbildung zur Krankenschwester liegt rund vierzig Jahre zurück. Danach hat sie in verschiedenen Funktionsbereichen gearbeitet, bis sie ihren, so sagt sie, Traumjob in der Endoskopie-Abteilung des Ahlener St. Franziskus-Hospitals gefunden hat.

Ihr jüngeres Gegenüber, Markus Otto, leitet die Pflege in der zugehörigen gastroenterologischen Station und gehörte zum ersten Ausbildungsjahrgang der „Gesundheits- und Krankenpfleger“ – so die jüngste Bezeichnung des Pflegeberufs. „Die Schlagzahl hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht“, sagt Otto schon jetzt aus Erfahrung. Aber das ist nicht die einzige Veränderung.

„Früher ging der Chefarzt wie Herrgott in Weiß mit zweireihigem Kittel zur Visite und wir mussten dafür sorgen, dass die Patienten gerade im Bett liegen“, erinnert sich Maria Messing schmunzelnd. Heute sei die Zusammenarbeit dagegen kollegial. Geblieben ist oft die Aufgabe, den Patienten zu erklären, was der Arzt eigentlich gesagt hat.

Aus ausgiebigen handschriftlichen Ausarbeitungen sind auf den Stationen effiziente Pflegekurven geworden, an denen bei Veränderungen nur noch Reiter gezogen werden. Statt geschrieben, wird angekreuzt, alles muss trotz erhöhtem Dokumentationsdrucks zügig gehen, schließlich stehen Markus Otto für 45 Patienten gerade noch drei examinierte Pflegekräfte zur Verfügung.

Gut gelaunt trotz anstrengendem Dienst: Pfleger wie Markus Otto, Sabrina Bußberg und Petra Brinkkötter kümmern sich pro Schicht gemeinsam um alle Patienten der gastroenterologischen Station. : Foto: Ulrike von Brevern

Die werden allerdings auch von Tätigkeiten entlastet. Servicekräfte, die das Essen reichen, medizinische Fachangestellte zum Blutabnehmen, Rettungssanitäter, die als examinierte Begleitkräfte Patienten zu ihren Untersuchungen, etwa der Endoskopie begleiten – die Unterstützung sei in den letzten Jahren gewachsen und „wir sind da gut aufgestellt“, sagt Otto.

Dafür werden durch moderne kleine Zimmer und die Bildung von Pflegebereichen die Wege für die Pflegenden länger. Die Zahl der Patienten, die wegen Infektionsrisiken isoliert werden müssen, sei ebenfalls merklich gestiegen, sagt Otto. Die zusätzlichen Hygiene-Maßnahmen bedeuten einen organisatorischen und zeitlichen Mehraufwand für die Pflege.

Zu ihr in die Endoskopie dürfen diese Patienten gar nicht kommen, erklärt Maria Messing. Die Untersuchung wird auf der Station mit mobilem Gerät durchgeführt. Danach muss die Station allein für diesen Patienten eine Sitzwache abstellen, bis er wieder zurechnungsfähig ist.

Im normalen Ablauf ruft Messing auf der Station an und die schickt die fertig vorbereiteten Patienten vorbei. 20 bis 25 Untersuchungen zieht die Abteilung pro Tag durch, da muss der Nachschub geordnet funktionieren. Durch moderne Untersuchungsmethoden hat die Endoskopie viel von ihrem Schrecken verloren.

„Wir haben hier zufriedene Patienten“, freut sich Messing. Sie erklärt und redet viel mit ihnen, selbst wenn sie schlafen. Und wenn sie aufwachen, ist sie schon wieder da. „Darum kann bei den Patienten das Gefühl entstehen, wir kümmern uns stärker um sie als auf der Station“, sagt Kollegin Monika Liermann nachdenklich. Das sei nicht der Fall, sind sich die Pflegekräfte einig, aber verstehen kann Otto das Gefühl schon: „Die Kolleginnen sind da, und wir rennen ja immer weg.“

Ein bisschen ist das symptomatisch für die Arbeit auf der Station. „Wir kriegen viel Unmut ab, auch für Dinge, für die wir nichts können“, gibt Otto zu. „Wir sind Mülleimer für alles.“ Und trotzdem denkt er nicht daran aufzuhören. „Was man von den Menschen bekommt, ist kolossal!“, sagt er. Die Kolleginnen aus der Endoskopie sehen das ganz genauso.