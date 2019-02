Bauland wird teurer

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte bietet für den Kreis Warendorf auf der Internetseite www.boris.nrw.de jetzt neben den aktuellen Bodenrichtwerten die neu ermittelten Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen kostenfrei an. Zudem können mit dem Immobilien-Preis-Kalkulator die Immobilienrichtwerte einfach für die eigene Wohnung umgerechnet werden. Damit leistet der Gutachterausschuss einen wichtigen Beitrag für die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt.

Der Umsatz der unbebauten Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau ist im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf 296 Kauffälle gestiegen. Die Geld- und Flächenumsätze dieser Baugrundstücke sind um 25 Prozent beziehungsweise fünf Prozent gestiegen. Die verstärkten Anstrengungen der Städte und Gemeinden, neue Baugebiete auszuweisen und zu vermarkten, zeigen somit erste Erfolge. Im Mittel gaben Bauherren im Kreis Warendorf für ein 575 Quadratmeter großes Grundstück 95 000 Euro aus. Dies entspricht einem durchschnittlichen Kaufpreis im Kreis von 165 Euro pro Quadratmeter.

Aus all diesen Verkäufen konnte der Gutachterausschuss die aktuellen Bodenrichtwerte für den 1. Januar 2019 ableiten. Die ermittelten Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen sind vor allem in den Städten Telgte, Warendorf, Everswinkel, Sassenberg, Drensteinfurt und Oelde gestiegen.

Telgte bleibt beim Wohnbauland weiterhin mit jetzt rund 305 Euro pro Quadratmeter für Bauland in guten Lagen und rund 265 Euro pro Quadratmeter für mittlere Lagen Spitzenreiter im Kreis.

An zweiter Stelle folgt Warendorf mit 295 Euro pro Quadratmeter für Bauland in guten Lagen und rund 235 Euro pro Quadratmeter in mittleren Lagen. An dritter und vierter Stelle liegen der Drensteinfurter Ortsteil Rinkerode und die Gemeinde Everswinkel mit 210 Euro beziehungsweise 200 Euro pro Quadratmeter in guten Lagen.

Die Preise für Ackerland sind auch im Jahr 2018 wieder gestiegen. Für Ackerflächen wurden durchschnittlich 7,50 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Mittlerweile liegen die Bodenrichtwerte für Ackerland in den Gemarkungen des Kreises zwischen sechs und neun Euro pro Quadratmeter. An der Spitze liegen hier Ostbevern mit neun Euro und Füchtorf mit 8,50 Euro.

Zur schnellen und modernen Information insbesondere von Bürgern, Banken, Maklern und Sachverständigen hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte kostenlos für Auskunftszwecke im Internet unter www.boris.nrw.de bereitgestellt. Mit dem Smartphone ist der Bericht über die Boris-App abrufbar.

Diesen Service hat der Gutachterausschuss jetzt um einen Immobilien-Preis-Kalkulator für Eigentumswohnungen ergänzt. Mit den ermittelten Immobilienrichtwerte und dem Immobilien-Preis-Kalkulator kann sich der Nutzer den Preis seiner Eigentumswohnung auf einfache Weise ableiten.

Immobilienrichtwerte geben an, für wie viel Euro pro Quadratmeter Wohnfläche eine weiterverkaufte Eigentumswohnung in einem Stadtviertel oder Ortsteil mit einer gebietstypischen Qualität im Durchschnitt verkauft wird. Ein Immobilienrichtwert von 1 000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ergibt zum Beispiel bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung einen Immobilienwert von 80 000 Euro. Die Immobilienrichtwerte sind somit vergleichbar mit den Bodenrichtwerten bei unbebauten Grundstücken.

„Die Immobilienrichtwerte haben wir im ersten Schritt für Eigentumswohnungen abgeleitet, da sich diese gut vergleichen lassen und immerhin 30 Prozent der kreisweit verkauften Immobilien und 20 Prozent des Geldumsatzes ausmachen. Die Immobilienrichtwerte für Einfamilienhäuser sollen in einem nächsten Schritt folgen“, erläutert Jens Hinrichs, Vorsitzender des Gutachterausschusses, das Vorgehen.

„Für die statistische Untersuchung haben wir über 2 700 vorliegende Kaufpreise von Eigentumswohnungen der Jahre 2005 bis 2018 ausgewertet, um die Immobilienrichtwerte für die einzelnen Stadt- und Ortsteile zu bestimmen. Zudem konnten die Merkmale ermittelt werden, die einen Einfluss auf den Kaufpreis einer Wohnung haben.“

So sind Wohnungen aus älteren Baujahren günstiger zu erwerben als jüngere. Wohnungen in kleineren Gebäuden mit vier bis sechs Wohneinheiten sind teurer als Wohnungen in größeren Gebäuden oder Hochhäusern mit über 30 Wohnungen.

Daneben hat die Qualität der Wohnungsausstattung einen starken Einfluss auf den Preis. Diese Preisunterschiede wurden detailliert ausgewertet und können nun zur individuellen Preisbestimmung der eigenen Wohnung genutzt werden. Mit dem Immobilien-Preis-Kalkulator kann ein Immobilienpreis als erster Schätzwert für die Eigentumswohnung bestimmt werden.

Er ersetzt aber kein Verkehrswertgutachten, bei dem weitere Wohnungsmerkmale, der Unterhaltungszustand oder Lageeinflüsse des Objekts detailliert berücksichtigt werden können, um zu einer genaueren Wertermittlung zu kommen.