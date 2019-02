Wallholländer aus Bruchstein

Sie wurde 1869 gebaut und hat allen Wirren der Kriege und gesellschaftlichen Veränderungen stand gehalten. Nun blickt sie auf stolze 150 Jahre zurück: Die Ennigerloher Windmühle auf dem Mühlengeist.

Das wollen die Mühlenfreunde, die das Wahrzeichen vor rund zehn Jahren in ihre Obhut genommen haben, feiern. Viele Programmpunkte stehen schon fest. Los geht es mit dem Jahrestreffen der Westfälisch-Lippischen Mühlenvereinigung in Ennigerloh am 9. März. Mitte Mai wird es ein Jubiläums-Maibaum- und Mühlenfest geben.

Höchste Zeit für einen Rückblick (in mehreren Teilen) und der ist eng mit der Stadtgeschichte verbunden.

An der Schwelle einer beginnenden Industriellen Entwicklung 1817 hatte Ennigerloh im Dorf selbst 77 Häuser, dazu kamen 175 Höfe/Kotten in den Bauerschaften mit insgesamt 1 597 Einwohnern. Doch der Zeitenwandel nach Napoleon und dem Wiener Kongress war nicht aufzuhalten: Der Fürstbischof in Münster verlor seine weltliche Macht, Westfalen wurde preußische Provinz. Weitere einschneidende Änderungen folgten: Einführung der Gewerbefreiheit (damit konnte jeder zum Beispiel ein Handwerk betreiben), Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft (das „Kötterwesen“ entwickelte sich), und Etablierung eines neuen Erbrechts, um die Zersplitterung der Parzellen zu stoppen. Nachfolgend ergaben sich mehrere große Auswanderungswellen der nachgeborenen ländlichen Bevölkerung nach Amerika.

Gerhard Franzgrote und Gattin Anna-Catharina Franzgrote ließen die Mühle 1869 errichten. Repro: Peter Sauer

Parallel dazu entstanden erste bäuerliche Kalköfen und Kalkwerke, die neue Arbeitsplätze brachten. Die Entwicklung wurde durch den Bau der Köln-Mindener-Eisenbahn 1847 und den Bau der Chausseen nach Warendorf/Osnabrück und Beckum/Soest beflügelt. 1872 entstand das erste Zementwerk in Beckum.

Die neuen Arbeitsplätze zogen viele auswärtige Arbeiter und ihre Familien Menschen an, die Bevölkerung in Ennigerloh wuchs rasch: von 2 009 im Jahre 1861 auf 2826 Einwohner im Jahre 1885. Im Dorf prosperierten in der Folge Brennereien, Gaststätten, Krämerläden, Handwerker – eine Mittelschicht entstand.

Mit dieser Entwicklung einher ging der Niedergang des Schulze Ennigerloh, lokaler Vertreter des Fürstbischofs und Sinnbild der „alten Ordnung“. Zunächst nutzte der Schulze die „neuen“ Möglichkeiten selbst: Er kaufte 1838 die 1733 auf dem Mühlengeist errichtete Bockwindmühle, einem Jahrhunderte alten Mühlenstandort (erste Erwähnung einer Windmühle dort schon 1498) dem Bischof in Münster ab.

Schulze Ennigerloh baute 1853 an der Mühlenstraße im Unterdorf eine „moderne“ Dampfmühle, die jedoch zunächst kaum „richtig lief“.

Dieser Balken zeigt eine Inschrift des Mühlenerbauers. Foto: Peter Sauer

Doch nur zehn Jahre später war die Herrlichkeit „perdu“ (verloren) – aus der Konkursmasse des Schule Ennigerloh kaufte der Gastwirt Gerhard Franzgrote aus dem Drubbel 1864 – über eine Zwischenstation in Bochum – die alte Bockwindmühle. Diese brach dann jedoch 1866 zusammen.

Was tun? Gerhard Franzgrote und seine Frau Anna geb. Neuhaus beschlossen, dort eine neue Windmühle zu errichten: Aus festem, heimischem Kalkstein, nach Holländerart mit drehbarer Kappe, ausgestattet mit der damals modernsten Mühlentechnik. Die Geburtsstunde der Ennigerloh Windmühle sollte nun bald schlagen.