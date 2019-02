Immer mehr Radler verunglücken

„Die Zahl der Verkehrstoten im Kreis ist von 14 auf neun Menschen zurückgegangen – auf den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren.“ Die guten Nachrichten nannte Landrat Dr. Olaf Gericke am Mittwoch bereits zu Beginn des Pressegesprächs zur Verkehrsunfallstatistik in der Leitstelle der Kreispolizei Warendorf. „Mehr als jeder zweite Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht wurde geklärt.“

Während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle von 9028 leicht auf 9079 anstieg, stieg die Zahl der Unfälle mit Personenschäden deutlich von 953 auf 1074 (Plus von 12,7 Prozent). Landrat Gericke erläutert die Gründe. „Es sind viel mehr Autos auf den Straßen im Kreis unterwegs. Von 2017 bis 2018 wurden 4740 Autos neu angemeldet.“ In den letzten fünf Jahren wurden im Kreis 18 456 Autos neu anmeldet. Für den Polizeichef ist klar: „Wenn es mehr Autos gibt, gibt es auch mehr Unfälle.“ Bei kontinuierlich steigenden Autoanmeldungen ist dies nicht gerade eine gute Zukunftsperspektive.

Weitere Auffälligkeit: Während die Kriminalität in Ballungsgebieten höher ist als in ländlichen Regionen wie dem Kreis Warendorf, ist es bei den Verkehrsunfällen genau umgekehrt. Der Kreis verzeichnet 2018 eine Häufigkeitszahl bei den Unfällen mit Personenschäden auf 100 000 Einwohner von 387, während sie beim Land NRW nur bei 350 liegt. Die wenigsten Unfälle mit Personenschäden gibt es in der Gemeinde Beelen, die häufigsten in der Gemeinde Ostbevern. Im Kreis wurden im vergangenen Jahr 349 Menschen schwer (das sind 42 mehr als im Vorjahr) und 1 006 Menschen leicht verletzt (57 mehr als 2017).

Genau 60 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden passieren außerhalb geschlossener Ortschaften, acht Menschen starben. Die Kreispolizei reagiert darauf, indem sie eine dauerhafte Senkung des Geschwindigkeitsniveaus durch flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen anstrebt. Erstmals zählte die Kreispolizei die Geschwindigkeitsverstöße pro Tag. „2018 waren es 345 festgestellte Verstöße pro Tag im Durchschnitt“, berichtet der Landrat.

Sorge bereitet es ihm, dass bei den Verunglückten die Zahl der Pedelec-Fahrer enorm zunimmt. Zwei Pedelec-Fahrer starben, davon einer bei einem Alleinunfall auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf bei der Kollision mit einem Masten. 100 Radfahrer wurden schwer und 323 leicht verletzt (insgesamt 96 Radler mehr als 2017)

An 38 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden waren Radfahrer beteiligt, konkret bei 413 Fällen, 2017 waren es noch 331. Am häufigsten verunglückten Radfahrer in Ahlen, Warendorf und Oelde berichtet Polizeioberrätin Andrea Mersch-Schneider: „Die Unfälle passieren oft bei den Abbiegevorgängen.“

Aber auch die Alleinunfälle von Radfahrern nehmen zu – deren Zahl stieg von 204 auf 243 im Vorjahr.

Was ist die Ursache? Es wird einfach immer mehr Rad gefahren, nicht nur aus touristischen Gründen, sondern auch wegen eigener Fitnessbemühungen und steigendem Wohlgefühl. Und nicht wenige Menschen, vor allem Senioren (219 verunglückten im vergangen Jahr), unterschätzen gerade die Geschwindigkeit von technisch verstärkten Rädern und ihr eigenes Reaktionsvermögen. „Befestigen sie doch einen Außenspiegel am Rat“, rät Polizeioberrätin Andrea Mersch-Schneider. Warum 2018 so viele Radfahrer unterwegs waren liegt für Polizeidirektorin Katja Kruse „an dem exorbitanten Sommer – der war ja gigantisch“.

Die Zunahme an Alleinunfällen könnte aber auch damit zusammenhängen, dass die Kreispolizei im vergangenen Jahr 1 200 (!) rechtskräftige Handyverstöße geahndet hat. Deren Zahl nimmt zu. Das Problem ist die Beweisbarkeit bei Unfällen, gerade wenn es keine Zeugen gibt.

Weitere Auffälligkeit bei der aktuellen Verkehrsstatistik: Bei immer mehr Unfällen flüchten Beteiligte. Im vergangenen Jahr waren es 1535 Fälle, 105 mehr als 2017. Jede dritte Flucht ereignete sich auf einem Parkplatz. Bei 86 dieser Unfälle wurden Menschen verletzt. „Das ist erschreckend“, sagt Polizeioberrätin Andrea Mersch-Schneider und appelliert: „Bitte fotografieren sie alles, stellen sich als Zeuge zur Verfügung und informieren die Polizei!“

Für den Polizeichef ist die Konsequenz aus der Unfallstatistik klar: „Auch mit Verstärkung eines neuen Radar-Anhängers werden wir die täglichen flächendeckenden Geschwindigkeitskontrollen fortführen und auch die Handynutzung stärker kontrollieren.“ Dr. Olaf Gericke kündigte unter anderm auch mehr Fahrradstreifen der Polizei an, die Fortführung der Aktion „Geisterradler“ und die Ausweitung der Verkehrsunfallprävention für radfahrende Senioren.