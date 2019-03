Entschleunigen und Kräfte sammeln, wo es am schönsten ist und das ganz umweltfreundlich per pedes – dafür muss man nicht groß verreisen, sondern dies gelingt auch unmittelbar vor der Haustür beziehungsweise in unmittelbarer Nachbarschaft. So empfiehlt Buchautorin und Gesundheitswanderführerin Jutta Küdde in ihrem neuen Sachbuch „Wanderungen für die Seele“ 20 münsterländische Touren, darunter zwei besondere Wohlfühl-Wanderungen durch Stromberg und Westbevern.

Pointiert, gut bebildert und navigiert schildert Küdde bekannte Wege in neuen Eindrücken mit Mehrwert-Tipps am Wegesrand. Und das unter ganzheitlichen Aspekten auf sehr lebendige, relaxt-poetische Weise – nicht nur ein guter Einstieg in den baldigen Frühling. Man merkt dem Buch an, dass die Autorin alle Wege selbst gegangen ist und diese auf sie gewirkt haben.

Herrliche Aussicht auf Obstwiese mit Fernblick – bei fast jedem Wetter. Foto: Jutta Küdde

Die dreistündige Rundwanderung durch die Obstwiesenlandschaft von Stromberg verbindet auf angenehme Weise Natur und Kultur, Kirchen- und Brennerei-Geschichte, Aussichten (auch eher unbekanntere) und Einsichten ( im Einklang mit dem Gesehenen, der Ruhe und der Weite). Auf insgesamt 5,4 Kilometern werden familienfreundliche 61 Höhenmeter „bezwungen“. Tipp: Die ersten Obstwiesen bilden, so die Autorin, im April zur Blütezeit der Pflaumenbäume „eine zarte, weiße Wolke“. Tafeln am Wegesrand informieren über die mittel-späte Zwetschgensorte, die es hier seit 1790 gibt und die seit 2013 ein Schutz-Label der EU besitzt.

Um seine Sinne schweifen zu lassen, gibt es direkte Ausblicke (bei guter Sicht bis zum Sauerland) im Schatten der hochgotischen Heilig-Kreuz-Kirche oder Ruhebänke für eine stille Rast. Die Entschleunigungstour führt durch alte Kalkbuchenwälder – im Frühjahr vorbei an aufblühendem Aronstab, Lärchensporn und Bärlauch.

Entspannung an der Bever-Mündung bei Westbevern. Foto: Jutta Küdde

Bereits als Kind war Buchautorin Küdde mit Eltern und Geschwistern auf der Schwäbischen Alb wandernd unterwegs. Neben Stromberg empfiehlt sie in ihrem neuen Buch auch die stillen Weidelandschaften rund um Haus Langen in Westbevern. Die vierstündige Wanderung führt dort entlang von Wacholderheide und Ginsterbüschen zur renaturieren Bever, dem Altarm der Ems und jenen Heckrindern, die ganzjährig hier leben. Die Sinne schweifen lassen kann man, so Küdde, am ehemaligen Rittergut mit dem alten Backsteingiebelhaus und an der märchenhaft verschlafenen Doppelmühle.