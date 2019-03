Besser als Let´s Dance und ganz ohne Fernsehen: Bereits zum 21. Mal wird am 7. Mai 2019 der Schul-Tanz-Treff der Ahlener Fritz-Winter-Gesamtschule stattfinden. Der Treff wird in zwei Teilen über die Bühne gehen: am Vormittag präsentieren sich Show-Acts und Beiträge der Schultanzgruppen, ab Mittag haben Tänzer und Lehrer Gelegenheit, an den voraussichtlich drei Tanzworkshops teilzunehmen, in denen kleine Choreographien erarbeitet werden.

„Ich bin darauf erpicht, dass auch Profis teilnehmen“, hat es Organisatorin Anke Gutsche wieder geschafft, sehr gute Show-Acts zur Teilnahme zu bewegen. Mit dabei ist Popping-Weltmeister Arejay. Im Popping bewegen sich Tänzer mechanisch zu Funk-Musik, Michael Jacksons „Moonwalk“ machte Popping weltberühmt.

Aus dem Fernsehen bekannt sind die „Tom2Rock“ Brüder, die ihr Show- und Pädagogikformat vorstellen. „D Nice“ alias Dennis Somua hat schon zahlreiche Choreographien entwickelt und agierte als Tänzer schon für Beyoncé, Mariah Carey, Sarah Connor oder Kylie Minogue. Zum wiederholten Male nimmt Tänzer und Choreograph Daniel Fromme als Kooperationspartner teil.

Weitere Show-Acts werden vom mehrfachen Deutschen Meister „United Dance Crew“ der Tanzschule Güth, dem Deutschen Meister im Hip Hop „Nova Beatz“ aus Warendorf und „Bodycontrol“ aus Beckum aufgeführt. Auch die schuleigene „Dance-Company“ wird mit ihrer neuen Show auftreten.

Eingeladen zum Schul-Tanz-Treff sind weiterführende Schulen aus dem Kreis Warendorf und Umgebung. „Der Spaß steht im Vordergrund“, betonte Organisatorin Anke Gutsche, dass die Veranstaltung nicht als Wettbewerb stattfinden wird. Willkommen sind Gruppen mit Tanzproduktionen aus allen Tanzsparten und Choreographien, die im Unterricht oder in einer AG entstanden sind.

Anke Gutsche ist es wieder gelungen, zahlreiche Sponsoren zu gewinnen. Daher kann die Teilnehmergebühr so geringgehalten werden, dass auch sozial benachteiligte Schüler teilnehmen können.

► Die Vorführungen werden am 7. Mai von 10.30 bis 12.45 Uhr stattfinden, danach finden die Tanzworkshops statt. Die Anmeldeformulare werden den Schulen automatisch im April zugehen.