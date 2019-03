Zunehmender Antisemitismus und Berichte über Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens verunsichern die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Münster. „Aber unsere Mitglieder sitzen nicht auf gepackten Koffern“, erklärte der Vorsitzende der Gemeinde, Sharon Fehr, bei der Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ am Sonntagabend im Interreligiosen Museum in Ahlen.

Münster sei im Vergleich zu anderen Städten immer noch „eine Insel der Friedfertigen“, so Fehr. Gleichwohl seien die Erfolge der Rechtspopulisten beunruhigend. „Wir suchen das Gespräch mit der Öffentlichkeit und mischen uns ein.“

Zuvor hatte der Journalist Olaf Sundermeyer der AfD vorgeworfen, durch das Auftreten ihrer Spitzenfunktionäre wie Björn Höcke, der das Holocaustdenkmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnet hatte, oder des brandenburgischen AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz den Antisemitismus im Osten hoffähig gemacht zu haben. Dazu habe auch der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland, beigetragen, für den der nationalsozialistische Terrorstaat „nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte“ gewesen ist.

Auch den Wadersloher AfD-Landtagsabgeordneten Dr. Christian Blex rechnete Sundermever zu den Scharfmachern in der Partei, der sich offen zu der Sammlungsbewegung „Der Flügel“ innerhalb der AfD bekenne, der vom Verfassungsschutz als „Prüffall“ betrachtet werde. Er, Sundermeyer, beobachte Blex seit geraumer Zeit und erlebe ihn bei seinen Auftritten in seinem Wahlkreis deutlich gemäßigter als im Osten der Republik. Blex nehme an allen großen Demonstrationen, die in den ostdeutschen Ländern stattfänden, teil und stehe Seite an Seite mit dem thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke.

Bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg rechne sich die AfD gute Chancen aus, explizit in Sachsen.