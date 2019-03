„Es sind Situationen wie diese, in denen wir einschreiten müssen“, erklärt Wolfgang Rüting , Leiter des Kreisjugendamtes. 202 Fälle von Kindeswohlgefährdung bearbeiteten die Mitarbeiter des Jugendamtes im vergangenen Jahr. (Diese Zahl berücksichtigt nicht die Fälle aus Ahlen, Beckum und Oelde, wo die Städte jeweils eigene Jugendämter haben.)

„Bei Kindeswohlgefährdung gibt es auf dem Land die gleichen Probleme, die man aus Gelsenkirchen oder Duisburg kennt – vielleicht nur nicht in gleich hoher Fallzahl“, gibt Rüting zu bedenken. Dass sich die Situation in den Familien in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert habe, glaubt der Jugendamtsleiter aber nicht. „Die Leute gucken heute nicht mehr weg. Wir bekommen viele Hinweise von Nachbarn oder Verwandten.“ Aber auch Lehrer, Erzieher und Kinderärzte würden sich im Verdachtsfall eher melden als in früheren Jahren.

„Bei etwa einem Viertel der überprüften Fälle wurden deutliche Spuren von Gewalt und Vernachlässigung entdeckt.“ In einzelnen Fällen sei ein regelrechtes Desinteresse der Eltern an ihren Kindern spürbar. „Trotzdem bemühen wir uns, zunächst mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.“ Meistens gelinge dies auch. Allerdings gebe es Situationen, in denen das Jugendamt die Kinder – mindestens vorübergehend – aus der Familie nehmen müsse. Im vergangenen Jahr war dies 76 Mal der Fall. „Wir können nicht Kinder in einer Wohnung lassen, in der die Mutter grün und blau geschlagen in der einen Ecke sitzt und der Vater betrunken in der anderen.“ Aber zuerst werde immer nach Hilfen innerhalb der Familie gesucht. „Der Eingriff in das elterliche Sorgerecht ist ein massiver Schritt, den wir nur in wirklichen Notlagen erwägen.“