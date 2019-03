„Der Borkenkäfer schlägt überall zu, wo wir Fichtenbestände haben“, erklärt Franz Freiherr von Twickel, Vorsitzender der Waldbauern im Kreis Warendorf. Deswegen sei der gerodete Wald in Stromberg auch keine Ausnahme. „Die meisten Fichtenbestände haben wir im Nordkreis“, ergänzt Dr. Matthias Quas , Geschäftsführer des Waldbauernverbandes.

Sturm Friederike und die extreme Trockenheit hatten im vergangenen Jahr die Bäume schwer geschädigt. Danach hatten die Käfer leichtes Spiel. Sie bohrten sich in die Baumrinde, um dort ihre Eier abzulegen. So zerstörten sie die Wasser- und Nährstoff-Leitbahnen der Fichten. Aus den Eiern, die die Borkenkäfer in die Rinde legten, schlüpften Larven, die sich schnell zu Borkenkäfern entwickelten und sich neue Ziele suchten. Wegen Wassermangel konnten die Bäume nicht ausreichend Harz zur Abwehr der Schädlinge bilden und starben ab.

„Inzwischen haben wir beim Borkenkäfer die vierte Generation“, erläutert von Twickel. Weil ein Weibchen durchschnittlich 60 Eier am Tag legt, kann sich die Population innerhalb einer Generation verdreißig­fachen. „Kranke Bäume müssen deswegen sofort gefällt werden, aber dafür haben wir im Moment weder die Leute noch die Ausrüstung.“

Eine Folge davon sei, dass der Preis für Fichtenholz in den Keller ist – von 80 auf 30 Euro pro Festmeter gesunken. Mit dem Preiseinbruch müssen die Waldbauern wohl leben. „Diesen Schaden ersetzt uns keiner, aber wir hoffen, dass wir bei der Wiederaufforstung eine vernünftige Begleitung erhalten.“ Schließlich sei es keine Lösung, künftig nur noch Laubbäume anzupflanzen. „Wir brauchen Nadelbäume auch als Bauholz.“ Die Landwirte hoffen daher auf Förderung – etwa für das Aufforsten von Mischkulturen.

Matthias Quas weist darauf hin, dass der Schaden durch den Borkenkäfer derzeit nicht bezifferbar sei – „zumal es nächste Woche wieder warm werden soll“. Im Moment heiße es für die Waldbauern: Aufräumen zum Nulltarif. „Einzelne, die viel Fichte haben, trifft das extrem hart.“ Schließlich gelte auch im Wald das Gesetz des Marktes: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. „Und wir schieben hier einen ganzen Bauchladen voll Holz vor uns her.“