Zum Teil ist das darauf zurückzuführen, dass mehr Flüchtlinge vom Jobcenter betreut werden – und oft braucht es hier eben einen langen Atem, bis die Vermittlung in den Arbeitsmarkt gelingt.

Aber noch eine andere Gruppe macht den Arbeitsvermittlern Sorge: junge Menschen, die das soziale System gar nicht mehr erreicht, wie Martin Hanewinkel vom Jobcenter erläuterte. „Darunter sind Jugendliche, die einen Antrag beim Jobcenter stellen, aber dann wird es ihnen zu anstrengend und sie halten sich einfach irgendwie über Wasser.“

„ So viel Geld hatten wir noch nie. So viel Geld hatten wir noch nie. “ Martin Hanewinkel

Das Jobcenter will jetzt versuchen, diese jungen Leute mit niedrigschwelligen Angeboten zurück ins System zu holen. So gibt es ein Projekt in Ennigerloh, wo sich drei Mitarbeiter um die Jugendlichen kümmern und auch aufsuchende Arbeit machen.

Ein zweites Projekt richtet sich – in Zusammenarbeit mit der Erziehungshilfe St. Klara – an Jugendliche, die nach einem Heimaufenthalt in das Erwerbsleben starten und will ihnen bei diesem Übergang helfen.

Insgesamt stehen dem Jobcenter in diesem Jahr 13,3 Millionen Euro für solche Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung. „So viel Geld hatten wir noch nie“, sagte Hanewinkel, der den Sozialausschuss darauf hinwies, dass im vergangenen Jahr für diese Aufgaben acht Millionen Euro ausgegeben wurden.

Geplant ist ferner die Teilnahme an einem Modellvorhaben, das sich an Menschen mit psychischer Beeinträchtigung richtet. Der Zuschlag wird für Mitte Mai erwartet.

Auf gute Resonanz stößt auch das neue Teilhabechancengesetz. Dabei zahlt der Staat bei Einstellung eines Langzeitarbeitslosen im ersten Jahr 75 Prozent des Arbeitsentgeltes, im zweiten 50 Prozent. „Seit Januar liegen 70 Anfragen von Unternehmen vor“, informierte Dr. Ansgar Seidel, Leiter des Jobcenters.

Im Sozialausschuss stimmten – wegen der Sanktionen – die Linken gegen das Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters für 2019. CDU und SPD freuten sich dagegen über die „kreativen und innovativen Projekte“.