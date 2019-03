„Oft möchte ein Kunde, der einen Telefonladen betritt, nur seine Prepaidkarte aufladen und verlässt das Geschäft mit einem teuren Smartphone und einem Handyvertrag“, weiß Judith Spittler , Leiterin der Verbraucherzentrale . 30 Prozent der Ratsuchenden hätten sich wegen dieses Themas an die Verbraucherzentrale gewandt.

Besonders die Vielzahl an Tarifen für höhere Übertragungsgeschwindigkeit, mehr Datenvolumen und zahlreiche Extras würde die Kunden laut Verbraucherzentrale erschlagen. Dabei gäbe es seit Mitte des Jahres 2017 die gesetzliche Vorschrift, den Kunden ein Produktinformationsblatt zur Verfügung zu stellen. Dieses Blatt soll Telefon-, Fernseh- und Internetverträge transparent und miteinander vergleichbar machen. „Leider haben unsere Stichproben jedoch ergeben, dass von 301 Geschäften in NRW nur zwei das Produktinformationsblatt ausgehändigt haben“, sagte Spittler. Auch im Kreis Warendorf sei die Resonanz ähnlich. „Wir haben Läden in Warendorf, Ahlen, Beckum, Oelde und Ennigerloh besucht. Die meisten Mitarbeiter hatten noch nicht einmal von dem Produktinformationsblatt gehört“, so Judith Spittler. Ausgehändigt wurde das Info-Blatt in keinen der besuchten Läden.

Judith Spittler und ihre Kollegin Daniela Kreickmann (r.) beraten die Warendorferin Nadine Fliessner zum Thema „Kundenärger im Telefonlade.“

Was nun aber tun, wenn ein teurer Vertrag abgeschlossen wurde und sich der Kunde über diese Fehlentscheidung ärgert? „Das ist etwas schwierig. Der Gesetzgeber gewährt ein zweiwöchiges Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse, die am Telefon, im Internet, an der Haustür oder etwa auf der Straße getätigt wurden. Für Vertragsabschlüsse in Geschäften gilt dies leider nicht“, erläuterte die Leiterin der Verbraucherzentrale. Dennoch gäbe es eine Ausnahme. „Wenn mit Abschluss eines Mobilfunkvertrags etwa ein vergünstigtes Handy oder ein Tablet erworben wird, gilt das zweiwöchige Widerrufsrecht“, so Spittler. Das Gerät würde in diesem Fall subventioniert und monatlich, wie bei einem Darlehen, abbezahlt.

Wer seinen Ärger über das Verkaufsverhalten in Telefonläden loswerden möchte, kann die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW in Warendorf oder Ahlen besuchen.

Rechtliche Informationen rund um den Handyvertrag unter www.verbraucherzentrale.nrw/handyvertrag.