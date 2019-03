Während einer Feierstunde im Hotel „Im Engel“ in Warendorf wies der Kreisvorsitzende Reinhold Sendker die verdienten Parteifreunde darauf hin, dass der Vorstand beschlossen habe, ab jetzt eine Ehrenmitgliedschaft einzuführen.

Kriterien für eine solche Ehrung seien eine herausragende und langjährige Tätigkeit im Kreisvorstand und/oder eine langjährige Tätigkeit als Mitglied im Landtag, im Bundestag oder im Europaparlament.

Sendker ergänzt, man wolle die nicht vergessen, die über viele Jahre an vorderster Stelle die Arbeit mitgestaltet hätten. Durch ihr starkes Engagement hätten sie in vorbildlicher Weise das Fundament der Partei gestärkt. So dankte Sendker in seiner Laudatio Leo Wolters , seinem „Urgroßvater“ in der Funktion als CDU-Kreisvorsitzender. Wolters habe die Partei nicht nur viele Jahre geführt, sondern vor allem auch die damaligen Fusionsverhandlungen zur Neugründung des Kreisverbandes Warendorf-Beckum Mitte der siebziger Jahre erfolgreich gestaltet. Daran war auch Herbert Faust beteiligt, einst selbst Vorsitzender im ehemaligen CDU-Kreisverband Beckum.

Eine einmalige Bilanz weise auch Hans Schoppmeyer auf, so Sendker. 45 Jahre war er Mitglied im Kreisvorstand, davon 43 Jahre als Kreisschatzmeister.

Dr. Peter Paziorek vertrat 17 Jahre den Kreis Warendorf im Bundestag und war folglich auch „gestaltende Kraft“ im Kreisvorstand.

Ein herzlicher Dank Sendkers galt schließlich Berni Recker aus Ahlen, der über eine lange Zeit sein Stellvertreter in der Kreispartei war und zudem fast 17 Jahre lang den Südkreis im Landtag vertreten hatte.