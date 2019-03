Ein 54-jähriger Fahrer war mit seinem Lkw und Auflieger auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. Er hielt in Höhe eines Gehöftes an, um den am Fahrbahnrand befindlichen Mann nach dem Weg zu fragen. Nachdem der Lkw wieder angefahren war, geriet der Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache unter den Anhänger und wurde ein Stück mitgeschleift.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Rettungskräfte brachten den Fahrer des Lkw vorsorglich in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache forderten die Einsatzkräfte einen Sachverständigen an und stellten den Lkw und den Anhänger sicher. Über die Rettungsleitstelle angeforderte Notfallseelsorger kümmerten sich um die am Unfallort anwesenden Personen.