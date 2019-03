Der Kraft eine Richtung geben

In der Kleingartenanlage „Bennigloh“ in Oelde ist das unübersehbar.

Obstbäume gehören hier ganz selbstverständlich in jede Parzelle. Viele sind jahrzehntealt und gut gepflegt. Die meisten der Kleingärtner haben die Schnittaufgabe bereits bewältigt und das ist gut so, denn das frühlingshafte Wetter hat die Knospen im Februar schon weit vorangetrieben. Dennoch: glücklich ist Rainer Mertens beim Anblick vieler Bäume nicht. Knorrig kurz geschnitten recken sie ihre Aststummel in großer Höhe in den blauen Himmel.

„ Die Kraft aus der Wurzel muss irgendwo hin. Ich schneide so, dass sie ins waagerechte Holz geht. Die Kraft aus der Wurzel muss irgendwo hin. Ich schneide so, dass sie ins waagerechte Holz geht. “ Rainer Mertens

Auf Einladung des Bezirksverbandes der Kleingärtner hat der Landschaftsgärtner eine Gruppe Hobbygärtner um sich geschart, um ihnen den aktuellen Stil des Obstbaumschnitts näherzubringen. Solche Seminare organisiert der Verband regelmäßig reihum in seinen Mitgliedsanlagen.

„Die Natur Natur sein lassen“, fasst Mertens seinen Ansatz zusammen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Baum wachsen darf wie er will. Nur „Kleiderhaken“ sieht der Experte nicht gern und meint damit kurz abgeschnittene Äste, bei denen neue Triebe keine Chance haben. Auch breite Kronen in großer Höhe sind sein Ding nicht. „Ich will mein Obst doch möglichst ohne Leiter ernten“, sagt er und findet dabei durchaus Zustimmung. Dafür, so erklärt er den Hobbygärtnern, muss der Jungbaum schon früh dazu gebracht werden, unten in die Breite zu gehen statt ungehemmt in die Höhe zu wachsen.

Saubere und scharfe Werkzeuge sind beim Obstbaumschnitt unerlässlich. Wird ein Ast gekürzt, so direkt oberhalb des Austriebs. So entstehen keine hässlichen „Kleiderhaken“. Foto: Ulrike von Brevern

Mertens Credo lautet „ableiten“. Immer wieder demonstriert er, was er damit meint: „Die Kraft aus der Wurzel muss irgendwo hin. Ich schneide so, dass sie ins waagerechte Holz geht.“ Und schnapp, schon wieder ist ein Trieb nach oben gekappt, der zur Seite darf ungekürzt weiter wachsen. „Bloß keine Stummel schneiden!“ Ein Leittrieb, der etwa mittig im Baum nach oben führt, müsse bleiben, erläutert der Experte. Doch nur das waagerechte Holz bringe die Frucht.

Tipps zum Obstbaumschnitt Das Werkzeug muss immer sauber und vorallem scharf sein. Um Infektionen zu vermeiden, Gartenschere nach dem Schnitt erkrankter Bäume zum Desinfizieren in Essig legen. Das begehrte Fruchtholz ist an dickeren Knospen zu erkennen. Bei Ästen ist es egal, ob schräg oder gerade abgeschnitten wird. Am Stamm ist ein schräger Schnitt notwendig. Auch große Schnittstellen brauchen nicht verschmiert zu werden. Der Baum soll das Verschließen aus eigener Kraft schaffen. Die Baumkrone sollte unten breiter sein als oben. Bei Äpfel und Birnen kommen Gartenschere und Astschneider zum Einsatz. Bei Pflaumen und Kirschen eher Astschneider und Sägen. Sie müssen großflächiger ausgelichtet werden. Obstschnitt ist noch so lange möglich wie die Knospen nicht abbrechen ...

Der Landschaftsgärtner ermuntert die Hobbygärtner durchaus, beherzt loszuschneiden. „Ein Baum braucht auch Luft.“ Andererseits mahnt er zur Ruhe und zum Beobachten des natürlichen Wachstums. „Man muss nicht alles in einem Jahr schneiden und auf keinen Fall den Baum rasieren.“ Mancher Trieb könne auch erst im nächsten oder übernächsten Jahr geschnitten werden, wenn der Baum sich nicht so entwickele, wie es sich der Besitzer vorstellt. Schneide der Gärtner zu viel auf einmal, reagiere der Baum mit noch mehr Trieben statt dem begehrten Fruchtholz. Beim Jungbaum solle das Fruchtholz auf jeden Fall erhalten bleiben, um das Höhenwachstum einzudämmen. Dann geht die Kraft ins Obst. Bei älteren Bäumen müsse allerdings auch das Fruchtholz beschnitten werden. Nur so gibt es beim Obst dann auch bei natürlich anmutendem Baumwachstum Klasse statt Masse.