Junges Ehrenamt 14 Mal ausgezeichnet

Den ersten Preis, der mit jeweils 800 Euro dotiert war, teilen sich drei Gruppen aus Drensteinfurt, Warendorf und Everswinkel. Die Abteilung Boule-Klack 09 des SV Drensteinfurt 1910, kümmert sich generationenübergreifend und integrativ unter dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ um gemeinsames Sporterlebnis. Der Warendorfer Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg hatte sich speziell mit seinem Projekt „Jamboree - Weltpfadpfindertreffen“ beworben. Die Tanzgruppe des Hauses der Generationen in Everswinkel vereint seit 2011 inzwischen über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch mit Migrationsgeschichte, in der gemeinsamen Freude an Musik und Bewegung.

„Sie tun Gutes und Sie tun der Region gut“, strich Peter Scholz von der Sparkasse Münsterland Ost in seiner Laudatio heraus. Er vertrat die beiden Sparkassenverbände im Kreis, die den Preis gemeinsam mit der Akademie Ehrenamt verleihen. Landrat Dr. Olaf Gericke zeigte sich stolz auf das breite Engagement im Kreis. „Unser Gemeinwesen lebt von Menschen, die sich engagieren.“ Ottlik betonte die Bedeutung von jungem Ehrenamt besonders in einer alternden Gesellschaft. Dabei sei die Zeit junger Menschen heute schon sehr beschränkt. Wie mitreißend sie dennoch wirken können stellte die Schülerband des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum unter Beweis, die die Feierstunde musikalisch umrahmte.

Den mit 500 Euro dotierten zweiten Preis teilen sich die „KreAktiv, Kinder und Jugendkunstschule der MuKo, in Sendenhorst mit seiner Kulturarbeit für Jugendliche auf Augenhöhe, der SuS Blau-Weiß Sünninghausen 1970, der jungen Menschen ein „Schnupperehrenamt“ anbietet, sowie die Messdiener St. Vitus Lette, die sich mit insgesamt knapp 200 Menschen für Kirche und Dorfgemeinschaft einsetzen.

Acht Mal sprach die Akademie ihre besondere Anerkennung aus, die mit einem Preisgeld von 300 Euro verbunden ist: für das Gebrasa Blasorchester in Sassenberg, die Handballjugend der Ahlener SG, den Verein zur Förderung der Inklusion für Menschen mit Behinderung (VIBO) in Ostbevern, die KLJB Wadersloh, die „Jung trifft Alt“ – AG des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum, den SV Drensteinfurt 1910 die SG Grün-Weiß Telgte sowie die Jugendfeuerwehr Ennigerloh.