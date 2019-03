Er werte die Entwicklung als Zeichen dafür, dass mit den Schwerpunkten Radfahren und Reiten im Tourismusbereich der Nerv der Zeit getroffen werde. Neue Angebote der TAG sollen 2019 besonders den Fahrradtourismus weiter stärken. Mit „Picknick³“ könnte zudem ein weiteres touristisches Grundthema entstehen. In der TAG sind alle Gemeinden des Kreises sowie der Kreis selber vertreten.

Genau 468 053 Übernachtungen verzeichneten die Beherbergungsbetriebe im Kreis 2018. Das sind fast 31 000 mehr als im Jahr zuvor. Da die Zahl der Gäste um zwei Prozent auf gut 176 000 sank, geht der Trend zu einem längeren Aufenthalt. Durchschnittlich 2,7 Tage verbrachten Touristen 2018 im Kreis gegenüber 2,1 Tagen vor zehn Jahren. Gericke betonte die wirtschaftliche Bedeutung der kontinuierlichen Entwicklung. „Das ist Wirtschaftsförderung pur!“

Radtouristen können ab 2019 münsterlandweit auf flächendeckenden Fahrradverleih und Gepäcktransfer zurückgreifen, auch an Sonn- und Feiertagen, kündigte Drensteinfurts Bürgermeister Carsten Grawunder als wichtige Neuerung im Angebot der TAG an. Das „MünsterlandRad“ und das „Münsterland-Koffertaxi“, das in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister realisiert werde, solle den lokalen Fahrradverleih ergänzen und mache auch „One-Way“-Ausleihen möglich. Der Gepäcktransfer könne nun auch von Individualtouristen gebucht werden und nicht mehr nur in Verbindung mit kompletten Reiseangeboten

Werbung für die Region mache die TAG weiter auf Messen, mit Presseanzeigen und dem Werbemobil, berichtete Grawunder. Verstärkt sollen ab sofort aber auch digitale Kanäle besser bespielt werden.

Einen neues, übergreifendes Thema für den Tourismus in der Region stellte Michael Kösters, Vorstandsmitglied und Bereichsleiter Tourismus der Münsterland e.V., den Bürgermeistern vor. „Picknick³“ soll in Zeiten von „hygge“ und „gezellig“ den Zeitgeist ebenso bedienen wie das für die Marke Münsterland angestrebte Identitätsgefühl „wohlfühlen“. Zu den ersten Ideen im Rahmen von „Picknick³“ gehören etwa Picknicktaschen, die Touristen vorbestellen und von Gastronomen fertig gepackt mit auf die Radtour nehmen können. Das Thema knüpfe zudem gut an entsprechende Veranstaltungen an, die schon jetzt in der Region stattfinden.