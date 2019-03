Das rechnet sich: Um schon heute Vorsorge für spätere Pensionsverpflichtungen zu treffen, hat der Kreis Warendorf vor Jahren angefangen, einen Kapitalstock aufzubauen. Zum Jahresende 2018 hatten sich darin Vermögenswerte von 22 Millionen Euro angehäuft. Der Clou daran: Der Kreis hat nur 19,4 Millionen Euro eingezahlt. „Wir haben also einen Gewinn von 2,75 Millionen Euro gemacht“, freut sich Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke.

Bislang baut der Kapitalstock auf zwei Säulen auf. Doch der Finanzausschuss des Kreises gab am Freitag grünes Licht für den Aufbau einer dritten Anlagesäule. Ein entsprechender Vertrag soll mit der Baden-Württembergischen Bank (Mitglied in der Sparkassen-Finanzgruppe) geschlossen werden.

Der Kreis will etwa sechs Millionen Euro in den neuen Kapitalstock stecken. Eine weitere Million soll in so genannte Cap-Anleihen fließen. Dabei erhält der Kreis einen Zugang zum Aktienmarkt und kann von Aktien profitieren. Gleichzeitig wird der Schutz des eingebrachten Kapitals zu 100 Prozent garantiert.

Unterm Strich steckt der Kreis damit sieben Millionen Euro in die Vorsorge. Drei Millionen hatte der Kreistag für dieses Jahr bereits freigegeben. Dazu kommen vier Millionen, die im vergangenen Jahr nicht verausgabt wurden, da die Entwicklung der Wertanlagen insgesamt nicht positiv verlaufen war.

Die Kreisverwaltung will jetzt – in enger Abstimmung mit der Vermögensverwaltung – entscheiden, zu welchem Zeitpunkt es sinnvoll ist, weitere Millionen in diesen Kapitalstock einzuzahlen.