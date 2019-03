Wiedergewählt wurden auch seine Stellvertreter Heinrich Gaßmöller , geschäftsführender Gesellschafter der Heinrich Gaßmöller Einrichtungshaus GmbH (Drensteinfurt), und Christoph Kemper , Geschäftsführer der Hans-J. Kemper GmbH (Ennigerloh).

Pinnekamp rückte die Verbesserung der Infrastruktur als vordringliches Thema der kommenden Jahre in den Fokus. Dabei hat er den Ausbau der B 64n zwischen Münster und Bielefeld im Blick, der von den Mitgliedern des Regionalausschusses durchweg positiv gesehen wird. Gerade die geplanten Ortsumgehungen für Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz werden aus Sicht der Unternehmer dringend benötigt. Bis zu 20 000 Fahrzeuge pro Tag und regelmäßige Staus belasteten die Menschen über Gebühr, so Pinnekamp. Zudem gefährde die parallel verlaufende Bahnstrecke mit 73 Übergängen die Verkehrssicherheit. Die Ausschussmitglieder erwarten, dass die Ortsumgehungen neue Entwicklungsmöglichkeiten in den Kommunen eröffnen.

Das IHK-Gremium traf sich bei der Bernd Münstermann GmbH & Co. KG in Telgte.