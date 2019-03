„Mit 77 stellt sich die Frage, ob man nicht aufhören sollte.“

Bei seiner jüngsten Wahl vor zwei Jahren hat der Ennigerloher, seit fast einem halben Jahrhundert im Ortsteil Enniger ansässig, angekündigt, die Präsidentschaft nur zwei der insgesamt vier Jahre ausfüllen zu wollen, um danach zurückzutreten. In den zurückliegenden zwei Jahren hatte das Präsidium gehofft, einen Nachfolger zu finden. Doch bis dato hat sich niemand gefunden.

Seit 15 Jahren gehört Schmal dem Gremium an. In diesen Jahren haben Präsidium und Präsident vieles angestoßen, und durchgeführt – etwa das Projekt „Bolas“. Es steht für „Berufliche Orientierung und Lizenz Ausbildung Sport“ und ist ein Modellprojekt des Kreissportbundes, und das sogar mit Unterstützung des NRW-Staatskanzlei. Zielgruppe sind Flüchtlinge. Damit wollte man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe fangen: Zum einen neue Übungsleiter ausbilden, die an allen Ecken und Kanten fehlen, Muttersprachler für Menschen aus dem arabischen Sprachraum finden und einen aktiven Beitrag für die berufliche Integration von Flüchtlingen leisten.

Den ersten 14-monatigen Kurs, der auch einen größeren Anteil Sprachunterweisung umfasste, haben zwölf der 18 Teilnehmer mit Erfolg abgeschlossen. Ein zweiter Kurs befindet sich trotz geplanter Verkürzung noch in der Warteschleife, soll aber auf jeden Fall stattfinden. „Das Thema Integration liegt mir sehr am Herzen“, sagt Schmal. Deshalb will er die Bildungsarbeit im Kreissportbund auch nach seinem Rücktritt als Präsident noch bis Ende der Wahlperiode weiter verantworten.

Es zeichnet Ferdi Schmal aus, nicht locker zu lassen, wenn er von einer Sache überzeugt ist. Dazu gehört das Programm „Kita in Bewegung“, das der Kreissportbund mit Unterstützung des Kreises an zahlreichen Kindergärten initiiert hat.

Über eine Auszeichnung hat er sich besonders gefreut: die Europa-Medaille, die Schmal seinerzeit von Hedwig Keppelhoff-Wichert für Verdienste um die Förderung des Europagedankens verliehen worden ist. Dazu zählt auch sein Engagement in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den holländischen Nachbar in der „Euregio“.

Zugute kommt dem KSB-Präsidenten die Erfahrung, die er zuvor in der Politik als Mitglied des Rates der Stadt Ennigerloh und des Kreistages gesammelt hat. Der Lehrer für Elektrotechnik und Politik, der am Berufskolleg Beckum unterrichtete, gehörte dem Schul- und Kulturausschuss des Kreistages an. „Mit dem Sport bin ich so richtig erst in meinen Ruhestand angefangen.“

Befürchtungen, nach dem 28. März in ein Loch zu fallen, hat der Präsident nicht. Drei Kinder und vier Enkelkinder halten den mehrfachen Großvater schon jetzt gut auf Trab.