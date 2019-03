Aber es war ein weitaus größeres Themenfeld von Pflege bis Bildung, das dem Kreisverband der Landfrauen auf den Nägeln brannte, der die Abgeordneten der Düsseldorfer Regierungskoalition eingeladen hatte. Dass die FDP nicht dabei war, habe terminliche Gründe gehabt, bedauerte die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes, Gisela Kellner.

„Wir haben in der Pflege und der Hausärztlichen Versorgung in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben nicht gemacht“, bekannte Hagemeier freimütig. Er verwies auf die Einrichtung der Pflegekammer sowie „viele kleine Mosaiksteine“ in der medizinischen Ausbildung und der Hausarztversorgung, die die Situation von nun an verbessern sollen. Medizinisches und Pflegepersonal aus Drittländern anzuwerben, lehnte er dagegen strikt ab.

Mit guten Worten abspeisen ließen sich die Landfrauen in der Diskussion nicht, auch wenn Hagemeier und Rehbaum oft auf den Bund verwiesen. Beispiel Legasthenie: Dass die Förderung betroffener Kinder allein der Schule überlassen werde, sei vollkommen unzureichend, beklagte eine Frau und forderte Therapiemöglichkeiten auf Krankenschein. Das Versprechen Hagemeiers, das Thema mit Bundesgesundheitsminister Spahn anzusprechen, reichte ihr keinesfalls: „Bekomme ich da Rückmeldung?“, hakte sie nach.

„Was erwarten Sie von uns?“, drehte Vorstandsmitglied Gertrud Vornholz Wickensack beim Thema Landwirtschaft den Spieß um. Die Politik verspreche die Stärkung der Familienbetriebe, so lautete die Kritik, schaffe aber keine Planungssicherheit. „Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen, weil immer Neues kommt“, beklagte eine Zuhörerin mit Blick auf den Wust an Agrarvorschriften. Landwirtschaftliche Familien bräuchten für ihre Investitionen längere Perspektiven, gerade auch mit Blick auf Hofübergaben.

„Irgendwann ist Schluss mit Pohl halten“, hielt Kreisvorsitzende Margret Möllmann Rehbaum entgegen. „Das Maß ist voll!“, zumal die Landwirtschaft sich für immer mehr Probleme verantwortlich gemacht fühle. Das Lob des Abgeordneten für die Qualität und Zuverlässigkeit der konventionellen Landwirtschaft wurde zwar gehört, aber nicht mit Beifall bedacht. Die Politik solle mehr Mut beweisen, forderten die Landfrauen, waren sich dann allerdings mit den beiden Abgeordneten einig, dass ein Gutteil des Problems auch in die Verantwortung des Verbrauchers und des Einzelhandels falle.