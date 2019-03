Holz soll Rohstoff der Zukunft sein. Warum?

von Twickel: Wir müssen alles dafür tun, um Kunststoffe zu ersetzen – eben damit nicht so viel Plastik in den Meeren landet. Und Holz ist sowohl guter Baustoff als auch Rohstoff für Verpackungsmaterial.

Die Zahl der Holzhäuser in dieser Region ist allerdings gering. So lässt sich keine Trendwende einleiten.

von Twickel: Ja, Holzhäuser finden sich mehr in Skandinavien und in die USA. Aber auch in Europa könnte der Holzbau weiter wachsen. Und natürlich lassen sich Fenster und Fußböden aus Holz herstellen.

„ Alles, was wir aus Holz oder Mais machen, brauchen wir nicht an Öl aus der Erde zu holen. Alles, was wir aus Holz oder Mais machen, brauchen wir nicht an Öl aus der Erde zu holen. “ Franz Freiherr von Twickel

Verglichen mit Kunststofffenstern dürften Fenster aus Holz kaum konkurrenzfähig sein – das wäre wohl nur etwas für Holz-Liebhaber.

von Twickel: Nein, denn wir müssen auch die ökologischen Folgeschäden berechnen. Wenn die Plastik-Entsorgung mitberücksichtigt wird, hat das Holz die bessere Bilanz – ökologisch sowieso, aber dann auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Wenn Holz so ein toller Rohstoff ist, warum boomt dieser Markt nicht?

von Twickel: Unter anderem, weil in der Vergangenheit viele Wälder stillgelegt wurden. Das war ein Fehler. Für den Schutz der Artenvielfalt wird zwar Totholz gebraucht – aber nicht so viel. Wir haben das Augenmaß verloren. Der Wald ist außerdem nicht nur Erholungsort, er sollte stärker für den Markt entdeckt werden. Wir brauchen mehr Forschung, um Industrieprodukte aus Holz herstellen zu können – oder auch aus Mais und Stärke. Daraus lassen sich Folien entwickeln, die sich später selbst wieder zersetzen. Alles, was wir aus Holz oder Mais machen, brauchen wir nicht an Öl aus der Erde zu holen. Auch Teppichböden können aus Holz gefertigt werden. Und Onlinehändler wie Amazon müssten ihre Pakete nicht mit Kunststoff-Chips als Verpackungsmaterial füllen. Dafür könnte man ebenso gut Holz nehmen. Es braucht ein Umdenken – auch beim Klimaschutz. Denn die CO²-Bilanz in einem stillgelegten Wald ist gleich null.

Warum?

von Twickel: Bäume binden CO²– also Kohlendioxid. Wälder sind daher wichtige Speicher für das Treibhausgas. In stillgelegten Wäldern halten sich CO²-Speicherung und seine Freisetzung auf Dauer die Waage. In einem bewirtschafteten Wald dagegen erweist sich die Holznutzung als Vorteil für den Klimaschutz. Wenn Holz nämlich zum Bauen und Wohnen verwendet wird, verlängert sich die Speicherwirkung über die Lebensdauer der Bäume hinaus.

Die Waldbauern können mit Holz also wieder richtig Geld verdienen?

von Twickel: Im Moment nicht. Das viele Sturmholz überschwemmt den Markt und macht die Preise kaputt. Aber langfristig ist die Perspektive gut. Holz kann chemisch in seine Bestandteile zerlegt werden. Aufgabe der Forschung ist es, Verfahren zu entwickeln, die es ermöglichen, aus diesen Bestandteilen wieder Industrieprodukte herzustellen.