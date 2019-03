„Die Verkehrswende hin zu umweltfreundlicher Mobilität muss deutlich schneller kommen!“, mahnte Thomas Lins als Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschland im Münsterland bei der Diskussionsveranstaltung zur Zukunft der Mobilität. Er wies auf den noch immer viel zu hohen motorisierten Individualverkehr hin.

Münster werde für die Stadt und das Umland eine intelligente netzbezogene Mobilität in einem Masterplan entwickeln. Als Beispiele mit Auswirkungen für den Kreis Warendorf nannte der münsterische Stadtbaurat und Planungsamtsleiter Robin Denstorfff das Velorouten-Konzept, das mit der Umsetzung der Verbindung Telgte-Münster starte, und die Reaktivierung der WLE-Strecke von Münster nach Sendenhorst: „Hier gibt es klare positive Signale aus dem Verkehrsministerium, dass die standardisierte Planung genehmigt wird.“ Man gehe von 2400 Fahrgästen pro Tag aus und 1300 Fahrten weniger am Tag mit dem Privatwagen.

Auch das S-Bahn-Konzept-Münsterland hat Auswirkungen für Warendorf. „Das Konzept beinhaltet einen 20-Minuten-Takt in alle Richtungen einschließlich der damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen in die Schiene“, stellte Denstorff in Aussicht.

Ähnlich wie beim S-Bahn-Konzept wolle man die Schnellbusverbindungen auf drei Fahrten pro Stunde bringen. Die Erreichbarkeit der Fläche soll ferner durch „On demand“-Verkehre gewährleistet werden.