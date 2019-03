Chöre schaffen Frauenquote nicht

Beim Sängerkreis Emsland tut sich etwas. So wurde nicht nur Franz-Josef Börste (Ahlen) einstimmig für eine dritte dreijährige Amtszeit wiedergewählt, sondern es fanden sich auch neue Vorstandsmitglieder. Die Wahlen beim Kreissängertag am Samstag in Herzebrock-Clarholz verliefen alle einstimmig. Mit Nicole Becker (Ahlen) und Herbert Behler (Verl) schieden zwei langjährige Vorstandsmitglieder auf eigenen Wunsch aus.

Bei seiner Begrüßung wies der Börste auf die Bedeutung der Nachwuchswerbung hin. Dies gelte auch für den Vorstand. „Wir brauchen dringend Verstärkung. Die Frauenquote haben wir bei weitem nicht geschafft“, so Börste, der betonte, dass ihm die Arbeit Spaß mache.

In seinem Bericht verwies der Vorsitzende auf die Aktivitäten der Chöre und freute sich, dass die angebotenen Seminare sehr gut angenommen werden. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung habe sehr viel Arbeit gemacht. Im Laufe seines Berichts freute sich Börste über zwei neue Chöre, so dass jetzt 51 Chöre dem Sängerkreis angehören. Ausdrücklich betonte der Vorsitzende: „Das Singen im Chor ist ein Kulturgut.“

Kreisgeschäftsführer Ludger Deppenkemper (Schloss Holte) berichtete, dass 1837 Sänger dem Sängerkreises Emsland angehören. Mit Fördermitgliedern seien es 3944 Personen. Erfreut war er über Zuschüsse aus NRW-Landesmittel.

Über das musikalische Geschehen berichtete Heinz Braunsmann (Sendenhorst), der auf dem Projektchor „The Peacemakers“ einging. Bei diesem Projekt ist auch Wilfried Thorwesten (Stromberg) aktiv. „Seit Jahren haben wir keinen Kreischorleiter mehr“, bedauerte Braunsmann. Die Arbeit habe im wesentlichen der Musikausschuss übernommen.

Besonders verwies der Sendenhorster auf den Workshop zur Bühnenpräsenz am 12. Oktober. Clemens Tewinkel, bekannt von den „Wise Guys“, zeigt dort auf, was Chöre bei öffentlichen Auftritten unbedingt berücksichtigten sollten. Für „motivierende Chormusik“ sorgte Braunsmann mit dem Titel „Über sieben Brücken musst Du geh‘n“.

Nach dem positiven Kassebericht von Schatzmeister Harald Ullrich (Rietberg) und der einstimmigen Entlastung leitete Martin Neitemeier (Wadersloh) die Wahl des Vorsitzenden. Einziger Kandidat war Franz-Josef Börste, für den alle Delegierte stimmten. Als Beisitzer kamen Hiltrud Gaida (Stromberg), Egbert Heimeier (Sendenhorst) und Hubert Görges (Everswinkel) neu in den Vorstand.