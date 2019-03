Start für weitere Ausbildungsgänge sind der 1. August und der 1. Oktober.

„Eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege bietet die Chance, einen Beruf zu erlernen, der ein hohes Maß an Handlungs- und Sozialkompetenz vermittelt. Vielseitige Fort-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten bieten im Anschluss an die Berufsausbildung sehr gute Beschäftigungsperspektiven und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärte der Schulleiter der Krankenpflegeschule am St.-Franziskus-Hospital Ahlen, Dirk Siedenhans .

Das Duale Studium, das von vielen Interessierten angefragt und in Kooperation mit der Fachhochschule in Münster durchgeführt wird, schließt mit dem Bachelor of Science ab.

Die Zentrale Gesundheits- und Krankenpflegeschule am St.-Franziskus-Hospital in Ahlen kooperiert mit dem St.-Elisabeth-Hospital Beckum, dem Josephs-Hospital Warendorf, der St.-Barbara-Klinik Hamm-Heessen, dem St.-Josef-Stift Sendenhorst sowie mit Einrichtungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe.

Weitere Praktikumseinsätze, im Bereich der ambulanten Patientenversorgung in den Caritas-Sozialstationen erweitern das Ausbildungsspektrum. „Der Beruf ist aufgrund der demografischen Entwicklung, ein Beruf mit Zukunft. Jeder Interessent, der gern mit Menschen Kontakt hat, der die Motivation hat, im Team zu arbeiten und Veränderungen im sozialpflegerischen Bereich mit zu gestalten, kann sich gern um einen Ausbildungsplatz bewerben“, so Schulleiter Siedenhans.

Die theoretischen Ausbildungsinhalte werden an der Zentralen Gesundheit- und Krankenpflegeschule Ahlen im Blockunterricht und an Studientagen vermittelt.

Das Duale Studium beginnt am Ende des ersten Halbjahres der Ausbildung und nach Abschluss der Ausbildung sind noch drei Semester bis zum Bachelorabschluss zu absolvieren.

Weitere Informationen, auch im persönlichen Gespräch, gibt es bei Schulleiter Dirk Siedenhans unter ✆ 0 23 82 / 85 87 45, E-Mail: dirk.siedenhans@sfh-ahlen.de