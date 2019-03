Weil in diesem Jahr zusätzlich 20 Polizisten in Pension gehen, fehlen in der Behörde unterm Strich 50 Polizeibeamte.

„Das sind pro Tag fünf Schichten weniger oder anders gesagt: Uns fehlen 15 Streifenwagenbesetzungen.“ Natürlich würden die Bürger dies auch spüren, weil die Polizei einfach weniger auf der Straße sei. „Aber wenn man als Polizist zu einem brenzligen Einsatz muss und weiß, dass es dauern kann, bis im Notfall Verstärkung kommt, ist das auch kein gutes Gefühl“, sagt Entrup bei der GdP-Mitgliederversammlung.

35.000 Überstunden entstanden

Im Jahr 2002 habe es im Kreis noch 381 Polizeibeamte gegeben, aktuell seien es 354. Von diesen wiederum seien aber mehr als zehn Prozent nur eingeschränkt einsatzfähig. Dienstunfähigkeit drohe, und überhaupt sei der Krankenstand hoch.

„ Durch den dramatischen Personalabbau fehlen uns 15 Streifenwagenbesetzungen. Durch den dramatischen Personalabbau fehlen uns 15 Streifenwagenbesetzungen. “ Martin Entrup

Hinzu kommen Tausende von Überstunden. Nach Rechnung der Landrates als Behördenleiter sollen es 6600 sein, die Gewerkschaft GdP dagegen spricht von knapp 35.000 Überstunden.

Mobil machen will die GdP auch gegen die vom Landrat geplante Zusammenlegung der Verkehrsdienste – eine Reaktion der Behörde auf den Personalabbau. Derzeit gibt es noch zwei Standorte: Warendorf und Beckum. Demnächst soll der Verkehrsdienst nur noch in Beckum angesiedelt sein. „Das sehen wir sehr kritisch“, betonte Entrup mit Blick auf die großen Entfernungen, „von Beckum nach Ostbevern bin ich locker eine Stunde unterwegs.“