Verglichen mit dem Vorjahr hat sich die Lage am Arbeitsmarkt noch positiver entwickelt. Gegenüber März 2018 sank die Arbeitslosigkeit um 612 Personen, das entspricht einem Rückgang von 7,8 Prozent.

Besonders positiv entwickelte sich die Jugendarbeitslosigkeit. Während im Februar noch 772 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet waren, zählte die Arbeitsagentur im März 734 jugendliche Arbeitslose. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich die Jugendarbeitslosigkeit um 9,9 Prozent, das entspricht einem Rückgang um 81 Arbeitslose. „Insbesondere junge, gut ausgebildete Fachkräfte hatten gute Chancen, eine neue Beschäftigung aufzunehmen“, erläutert Joachim Fahnemann, Leiter der Arbeitsagentur. „Viele Unternehmen wissen, dass in Kürze viele Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln werden und stellen daher vermehrt jüngere Kräfte ein.“ So waren im März 173 unter 25-Jährige mit abgeschlossener Berufsausbildung arbeitslos, 38 weniger als im Februar. Die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen ohne Ausbildungsabschluss stieg jedoch leicht um drei Personen auf 543.

Nach der starken Personalnachfrage im Februar lagen die Stellenmeldungen der Unternehmen wieder auf dem Vorjahresniveau. Sie meldeten 605 neue offene Stellen, 316 weniger als im Februar, aber 15 mehr als im März 2018. Insgesamt standen Arbeitsuchenden und Arbeitslosen 2739 gemeldete Stellenangebote zur Verfügung. Anhaltend hoch ist der Personalbedarf im Einzelhandel, im Maschinenbau, in den öffentlichen Verwaltungen sowie in Arzt- und Zahnarztpraxen.