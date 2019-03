Sie werden lauter und aggressiver

Man war sich einig in der Sorge vor rechtspopulistischen Entwicklungen – insbesondere mit Blick auf die anstehende Europawahl .

Das rechte Spektrum im Kreis werde von der AfD mit abgebildet, berichte Michael Sturm . Die Partei umfasse Positionen „von politischer Enttäuschung und Protest bis hin zu tatsächlich völkischem Gedankengut“. Gleichzeitig wachse in der Gesellschaft, gerade auch bei katholischen Verbänden, „die Bereitschaft und Not“, sich mit dem Rechtspopulismus auseinanderzusetzen, ergänzte Kathalena Essens. „Wir beobachten eine große Bereitschaft, sich über die eigene Haltung klar zu werden, sich gegenüber Rechtspopulismus abzugrenzen und eine Menschenrecht-gerechte Position zu finden.“

Rechtspopulistische, antidemokratische Positionen seien möglicherweise nicht weiter verbreitet als früher, würden aber lauter und aggressiver geäußert, kritisierte Sturm. In Europa versuche sich eine Fraktion rechts der EVP zu formieren. Sendker betonte den Wert des europäischen Gedankens und rief zur Teilnahme an der Europawahl auf: Nur so sei antieuropäischen Strömungen zu begegnen. Zugleich lobte er die werte- und nicht gesinnungsperspektivische Arbeit von mobim, die dauerhaft über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ finanziert wird.