Bürgermeister Karl-Friedrich Knop machte deutlich, dass er selbst die 28 Wahlbriefe, die nicht fristgerecht eingegangen waren, nachträglich auszählen und in das Votum einfließen lassen würde. Aber möglicherweise wäre das rechtswidrig. Um dies zu klären, hatte die Stadt Oelde schon in der vergangenen Woche den Kreis Warendorf als Kommunalaufsicht eingeschaltet. Dieser wiederum will sich jetzt bei der Bezirksregierung in Münster rückversichern.

Fest steht, dass die Briefe zwar fristgerecht abgegeben wurden – aber nicht fristgerecht zugestellt wurden. Würden die 28 Briefe noch gezählt werden, hätte dies vermutlich den Stopp des geplanten Marktplatzumbaus zur Folge. Denn beim Bürgerentscheid am 24. März hatten nur sechs Stimmen für einen Bürgerentscheid gegen den Umbau gefehlt. Knop stellte drei Optionen in Aussicht:

1. Die Wahlbriefe werden noch gewertet (womit wahrscheinlich der Ratsbeschluss gekippt wäre).

2. Der Bürgerentscheid als solcher ist rechtswidrig.

3. Es bleibt wie es ist, und die Briefe dürfen nicht mehr in das Ergebnis einfließen.