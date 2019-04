Die Fusion der Rechenzentralen Fiducia IT AG und GAD eG zur Fiducia & GAD IT AG im Jahr 2015 hatte die groß angelegte Umstellung des Computersystems not-wendig gemacht. Gemeinsam mit der Volksbank eG sind rund 400 Genossenschaftsbanken in Deutschland von dem Systemwechsel betroffen. Damit alles möglichst reibungslos klappt, hat sich die Bank seit über einem Jahr intensiv auf die Umstellung vorbereitet.

Die Bankkunden wurden bereits Ende März schriftlich über die Änderungen informiert. Die Volksbank wird am Freitag, 12. April, um 12 Uhr alle Geschäftsstellen schließen und empfiehlt ihren Kunden sich rechtzeitig ausreichend mit Bargeld zu versorgen, denn Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminals stehen an diesem Wochenende gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Barverfügungen oder bargeldloses Bezahlen im Einzelhandel mit der girocard sind ebenfalls nur eingeschränkt, bis zum Tageslimit von 500 Euro, möglich. Kreditkartenzahlungen sind von der Umstellung nicht betroffen. Das Online-Banking wird von Freitagmittag bis Sonntag komplett abgeschaltet und erhält im Anschluss eine neue Optik und zusätzliche Funktionen. Spätestens ab Montag, 15. April, pünktlich zur Schalteröffnung, sollen dann alle Services wieder uneingeschränkt funktionieren. Weitere Infos unter www.volksbank-eg.de oder in den Bankfilialen vor Ort.