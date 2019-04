Getagt wurde am Samstag im Hotel „Zur Windmühle“ in Beckum.

„Der Kreis Warendorf hat in der laufenden Förderperiode 8,21 Millionen Euro EU-Mittel erhalten“, zeigte Watermann-Krass auf, dass auch die Region stark von den Struktur- und Investitionsfördermitteln profitiert. Der Sprecher der SPD-Fraktion für Europa im Landtag, Rüdiger Weiß , stellte einige Europa-Mythen in den Gegensatz zur Realität. So sei die EU nicht das große Bürokratiemonster, wie immer behauptet: „In der EU arbeitet ein Beamter für 10 000 Menschen, in Köln nur für 60“. Wer glaube, Probleme national und nicht im europäischen Verbund gelöst zu bekommen, der habe die globale Welt nicht begriffen, warnte der Politiker.

Die Lehrer Claudia Buchartowski und Rainer Legant von der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen zeigten Europa aus der Sicht junger Menschen. In verschiedenen Projekten wie Schüleraustauschen oder auch Erinnerungskultur erläuterten sie, wie die Schule ihre Schüler an das Thema Europa heranführt. So beschrieb Rainer Legant einen Besuch an den Grabfeldern des Zweiten Weltkriegs im belgischen Lommel, wo Schüler sehen, dass es keine Alternative zum friedlichen Zusammenleben gibt. „Ist ein guter Demokrat nicht auch ein guter Europäer?“, war die Reaktion eines Schülers auf den Besuch.

Aus der Sicht der Gewerkschaften stellte Volker Nicolai-Koß, Organisationssekretär des DGB Münsterland Europa dar. Wer glaube, dass das, was in Brüssel entschieden werde, nichts mit den Menschen zu tun habe, irre. So habe allein der Euro das Reisen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtert, es habe zudem europaweite Standards bei Krankenkassen- oder Rentenansprüchen gegeben. „Die EU ist die Antwort auf die Probleme der heutigen Zeit“, machte der Gewerkschaftler deutlich. Deswegen sei es wichtig, immer wieder zu erklären, was Europa schon heute für die Menschen leistet, um so das Bewusstsein zu schärfen.